Als junger jüdischer Publizist hat Fabian Wolff eine gewisse Karriere gemacht, in der „Jüdischen Allgemeinen“ etwa, in der „Welt“ sowie mit Artikeln über Popmusik in „Zeit online“, wo jetzt sein selbstverliebter, monströs langer Artikel mit der Überschrift „Mein Leben als Sohn“ erschienen ist. Die Anspielung auf den deutschen Titel von Philip Roths Buch „Patrimony“ (1991), das vom Sterben des Vaters und den Werten eines osteuropäischen Juden an der amerikanischen Ostküste erzählt, hat einen Hintersinn: Auch Wolff will von seinem Leben als Sohn erzählen und die Karten auf den Tisch legen. Doch von der Klarheit und Ungeschütztheit eines Philip Roth, vom Stil nicht zu reden, ist er grotesk weit entfernt.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Auf rund dreißig Druckseiten beschwört Wolff eine komplizierte Mutter- und Familiengeschichte samt DDR und Kommunismus-Romantik, das Misstrauen gegen das deutsche Tätervolk und eine – folgt man Wolffs Darstellung – hoch komplizierte Identität, denn da sind für den kritischen Juden von heute auch noch BDS, Israelkritik, linkes und rechtes Judentum sowie die über allem schwebende Frage, wer sich in wessen Namen in deutschen Debatten überhaupt zu Wort melden darf. Er selbst jedenfalls durfte und konnte, akkreditiert durch das, was er zu sein glaubte, wenn man diesem „Glauben“ jetzt überhaupt noch glauben darf. Denn am Ende seiner Erinnerungsgymnastik legt Fabian Wolff offen, er sei gar kein Jude. Eine simple Recherche über seine Großmutter im Jahr 2022 habe ergeben, dass seine eigene Mutter ihn getäuscht habe, als er Abiturient war.