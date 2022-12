„Extraklasse - On Tour“ im ZDF : Im Fach Humor ist das eine glatte Sechs

In „Extraklasse – On Tour“ spielt Axel Prahl abermals einen spätberufenen Abendschullehrer, der es mit hoffnungslosen Fällen zu tun hat. Hoffnungslos sind diesmal allerdings Buch und Regie. Es endet mit Flatulenz- und Rülpswitzen.

So kann es gehen: Eben noch Redakteur, dann Hartz IV, dann die Berufung. Ralph Friesner (Axel Prahl), schlurfiger Ex-Journalist, heuert als Aushilfslehrer an der Abendschule an. Die zu Beschulenden bilden einen bunten Mix von Benachteiligten und Chancenlosen. Das Wunder ge­schieht. Die neue Lehrer hat weder Ah­nung von Pädagogik noch vom Schulstoff, aber im Mitfühlen ist er spitze. Natural born teachership,

Jedenfalls wurde es in „Extraklasse“ vor vier Jahren so behauptet, wie auch im zweiten Film, dem jetzt mit „Extraklasse – On Tour“ eine dritte und hoffentlich letzte Ausgabe folgt. Das Rezept ist gleich: Klaue das Wesentliche von „Fack ju Göhte“ und mache es unlustig, füge dafür noch eine gute Portion Lebenshilfe sowie Gemeinschaftswärme hinzu.

Krampfhaft um Relevanz bemüht

Diesmal ist das Ergebnis allerdings be­sonders unbekömmlich. Fern von jeder un­erlässlichen Komödienunbekümmertheit. „Extraklasse – On Tour“ ist peinlich und humorlos, dabei krampfhaft um Re­levanz bemüht. Vor allem liegt das an den Charakteren, die das Drehbuch von Gernot Gricksch zusammenschustert. Einen der Schüler, Mirco (Niklas Bruhn), lässt der Film von Sinan Akkus (Regie) und Claire Jahn (Kamera) gar verhaften, als er seine Schuldigkeit als Funktionsträger zwielichtiger Ansichten und Taten erfüllt hat. Warum unter die schweren Fälle von Leistungsverweigerung noch ein Frauenhasser und Frauenschänder aus „Rache“ am weiblichen Geschlecht („Incel“) gerät, bleibt das Geheimnis des Drehbuchs.

Die neue Schulleiterin (Susanna Simon), Karikatur einer Paragraphen­reiterin, verdonnert Ralph Friesner zum „Coaching-Bootcamp“. Damit etwas Be­wegung in die Sache kommt, die einem schon nach den ersten Minuten des Ge­plänkels zwischen Friesner und seiner WG-Genossin herzlich egal ist, schärft die Chefin ihm ein: Fünf Plätze habe sie für sieben Kandidaten der künftigen Abendschulklasse, am Ende der Intensivvorbereitungswoche in einer Jugendherberge müssten zwei gehen.

Die Gurkentruppe ist zusammengesetzt nach Prinzip „Von jedem eins“. Da ist Friseurin Ruth (Nadine Wrietz), gutmütig, Panikattacken, heimliche Esssucht, übergewichtig. „Jetzt möchte ich um­schulen auf Bürokauffrau, dann kann ich nämlich vielleicht wenigstens die Bi­lanzen noch ein bisschen frisieren“, sagt sie in der Vorstellungsrunde. Ausgelassenes Wiehern, und damit es auch jeder vor dem Schirm kapiert, wiederholt einer noch „die Bilanzen“. Incel Mirco erzählt, früher gemobbt worden zu sein. Er will jetzt „Reisekaufmann werden, damit ich euch alle dahinschicken kann, wo der Pfeffer wächst“. Selten nicht so gelacht. Weiter gibt es Faheema (Belina Mohamed-Ali), intelligent, aber extrem schüch­tern und schwer stotternd, den pup­penlustigen Sunnyboy Nick (Gerrit Klein) und Keywan (Aram Arami), ge­flüchtet aus dem Irak, Alkoholiker und schwul. Zwei weitere Pappenheimer tauchen zwar auf, sagen aber so gut wie nichts und spielen auch eigentlich keine Rolle, wahrscheinlich waren die Klischees schon alle verteilt.

Mehr zum Thema 1/

Im Jugenderholungsheim wirkt Herbergsvater Ole (Anton Weber), der sich für einen verkappten Native American hält und nachts ums Tipi tanzt. Zusammenhalt probt die Chaostruppe im Klettergarten (unter anderem in einer „ge­fährlichen“ Fast-Absturz-Sequenz), es treten allerhand Hindernisse auf, Friesners Mitbewohnerin belegt sein Bett, und am Ende feiern alle eine schöne Party un­term Sternenzelt, bei der sich selbst die verknöcherte Schulleiterin vergisst und den anderen um den Hals hängt. Etwas Liebe brauchen wir doch alle.

Den schlimmsten Fremdschämpart aber hat die Schauspielerin Katharina Thalbach, die Karin spielt, Friesners übergrif­fige herzensgute Mitbewohnerin, als Co­micversion einer volkstümlichen „Berliner Schnauze“. Besonders ergreifend, aber im schlimmen Sinn, ist die Szene, in der sie am Telefon ausgiebige Furz- und Rülps­geräusche mimisch begleitet, um ihrem Nebenmieter den Zustand des Rohrleitungssystems zu demonstrieren. Oder die Szene, in der sie seine Unterbuxen in XXL in der Jugendherberge mitten im Zimmer aufhängt. Oder die Szenen, in denen sie nachts im Mehrbettzimmer zum Gotterbarmen schnarcht und schnorchelt. Zum Schluss haben sich alle lieb, und Friesners Umzugspläne liegen auf Eis. Eine vierte „Extraklasse“ erspare man den Zuschauern. Wenn das beim ZDF die Ansicht von „warmherziger Komödiengabe“ kurz vor dem Fest ist, verweigern wir die Ge­schenkannahme und schicken sie retour zum Nordpol.

Extraklasse – On Tour steht in der ZDF-Mediathek. Im linearen Programm zeigt das ZDF den Film am 12. Dezember um 20.15 Uhr.