Ex-MDR-Unterhaltungschef Foht : „Ich war besessen“

Als der Zeuge den Saal verlässt, würdigt er den Angeklagten keines Blickes. „Ich nehme das zur Kenntnis“, hat der 84 Jahre alte Mann wenige Minuten zuvor gesagt, nachdem sich Udo Foht bei ihm öffentlich entschuldigt hatte. 5000 Euro hatte sich Foht 2009, als er noch Unterhaltungschef des MDR war, bei dem Mann geliehen. Beide hätten sich noch aus DDR-Zeiten gekannt und lose Kontakt gehabt. Das Verhältnis änderte sich 2009, als Foht ihn um Bargeld bat. „Er brauchte dringend Geld“, schilderte der Zeuge. Er habe zunächst gezögert, aber letztlich 5000 Euro an Foht übergeben. Ein Bekannter, der ebenfalls beim MDR tätig gewesen war, habe ihn danach mit den Worten „Das Geld siehst du nie wieder“ gewarnt. So kam es dann auch. Die Summe sei futsch, bis heute. „Für mich war das ’ne ziemliche Enttäuschung.“

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Keine zwei Meter entfernt sitzt Foht zusammengesunken auf der Anklagebank. Die Sache ist ihm sichtlich peinlich. Erst als er „Es tut mir leid“ in seine Corona-Schutzmaske murmelt, blickt er einmal kurz zu dem Zeugen auf und fällt danach wieder in sich zusammen. Foht, inzwischen 71 Jahre alt, ist ein gebrochener Mann. Seit vergangener Woche verhandelt das Landgericht Leipzig gegen ihn wegen Bestechlichkeit, Betrugs, Untreue und Steuerhinterziehung. Weil die Vorwürfe jedoch mehr als elf Jahre zurückliegen, hat die Wirtschaftsstrafkammer eine Verständigung vorgeschlagen, der sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Foht zugestimmt haben. Demnach sollen einige Betrugsvorwürfe sowie die Anklagepunkte Untreue und Steuerhinterziehung eingestellt werden und Foht im Gegenzug maximal 21 Monate Haft auf Bewährung erhalten.

Die Bedingung dafür ist, dass Foht ein umfassendes Geständnis ablegt. Am Freitag nun trug sein Verteidiger eine 15 Minuten dauernde Erklärung vor, in der sich Foht schuldig bekannte. Er gestand, sich in mehreren Fällen Geld von Bekannten, Fernsehproduktionsfirmen sowie Managern der Schlagerszene geliehen und gewusst zu haben, dass er die Summen nicht oder nur teilweise und verspätet zurückzahlen kann. Er habe sich damit nicht persönlich bereichern, sondern seine Arbeit machen und vor allem seine Vorstellung von Unterhaltungsfernsehen verwirklichen wollen. „Es ging mir nicht um Karriere“, hieß es in der Erklärung. „Es ging mir immer darum, viele erfolgreiche Sendungen zu machen.“

Die Produktionsbudgets des MDR seien dafür nicht ausreichend gewesen, insbesondere habe er für neue Formate trotz aller Versuche kein Geld bekommen. Dieses habe er sich dann über die Idee der Vorfinanzierung von Produktionen auf andere Weise beschafft in der Hoffnung, die meist vier- bis fünfstelligen Summen bei Abrechnung der Sendung nach Ausstrahlung zurückzahlen zu können. So entstand eine Art Schneeballsystem. Er sei permanent damit beschäftigt gewesen, „die Löcher zu stopfen, die mein kompliziertes Finanzierungskonstrukt“ gerissen hatte. „Ich verstehe mich heute selbst nicht mehr, ich war von meiner Arbeit besessen“, ließ er erklären. Dabei habe er seine Pflichten als Unterhaltungschef verletzt. Er bedaure aufrichtig, was er getan habe und entschuldige sich bei allen, die er getäuscht habe. Dem MDR, so ließ er noch anfügen, sei hoffentlich kein Schaden entstanden.

Foht begründete seine Einlassung mit seiner „verbleibenden, überschaubaren Lebenszeit“ sowie seiner angeschlagenen Gesundheit. Nach seiner fristlosen Entlassung 2011 sei seine Existenz auch durch Vorverurteilung in den Medien zerstört worden. Er habe trotz intensiver Bemühungen keine Möglichkeit mehr gehabt, einen Job zu bekommen und deshalb drei Jahre später vorzeitig Rente beantragt. Das Gericht stellte am Freitag wie vereinbart Teile des Verfahrens ein. Wegen einiger Betrugsvorwürfe wird der Prozess jedoch – deutlich abgekürzt – fortgesetzt. Namhafte Zeugen aus der Schlagerbranche werden demnach nicht mehr aussagen.