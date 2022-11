Buhrows Plan für ARD und ZDF : Wer nicht wagt, verliert

Es ist sehr zu begrüßen, dass und wie der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow die schon allzu lange währende Konzept- oder jedenfalls Sprachlosigkeit der ARD im Hinblick auf ihre eigene Zukunft auf differenzierende, analytisch gründliche Weise zu überwinden versucht und offen bekennt: „Wir müssen die große Reform wagen“. In der Tat, das muss die ARD, denn zu dieser Reform wird es mit oder ohne ihre Mitwirkung kommen, und dies unabhängig von der Schlesinger-Affäre, die nicht der Grund, sondern allenfalls der Anlass für die neue Offenheit sein kann.

Wer wagt, gewinnt nicht immer, aber: Wer nicht wagt, verliert. Eben deshalb wird es auch unerlässlich sein, das ZDF ohne Zorn und Übereifer in diese Überlegungen einzubeziehen, auch wenn das in Mainz ungern vernommen werden mag, in der Staatskanzlei wie auf dem Lerchenberg. Doch anfangen muss die ARD bei sich selbst, und da stellt sich schon unter dem Aspekt der digitalen Transformation sowohl die Frage nach Zahl und Art der Programmangebote wie auch der größeren und kleineren Organisationseinheiten, also zunächst der Sender.