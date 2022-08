Untreue und Vorteilsnahme? : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-RBB-Chefin Schlesinger

Aktualisiert am

Die frühere ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger im April 2022 in Berlin Bild: dpa

Die Vorwürfe, die zum Rücktritt der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geführt haben, bekommen nun auch eine strafrechtliche Dimension. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ein Ermittlungsverfahren gegen Schlesinger eingeleitet – wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsnahme. Es bestehe ein Anfangsverdacht.

Ermittelt wird auch gegen Schlesingers Mann, den ehemaligen „Spiegel“-Journalisten Gerhard Spörl, sowie gegen den bisherigen RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Nach den ersten Enthüllungen zu unter fragwürdigen Umständen vergebenen Beraterverträgen, Compliance-Verstößen und teuren Dienstwagen hatte sich die Staatsanwaltschaft zunächst nicht eingeschaltet. Nun sehen die Ermittler doch einen Anfangsverdacht.

Patricia Schlesinger ist gerade erst von ihren Ämtern als ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin zurückgetreten. Sie kündigte an, es sich zur Aufgabe zu machen, zur Aufklärung der Vorwürfe beizutragen. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD begrüßten die Entscheidung, den Vorsitz abzugeben. WDR-Intendant Tom Buhrow übernimmt kurzfristig bis zum Jahreswechsel die laufenden Geschäfte.

Neben den Vorwürfen der Vetternwirtschaft und des Verstoßes gegen Compliance-Richtlinien wird sich Schlesinger auch für verschiedene offenbar zur Gewohnheit gewordene Verhaltensweisen rechtfertigen müssen, die auf Gebührenverschwendung hindeuten. So empfing sie bei sich zu Hause immer wieder größere Gästegruppen auf Kosten des Senders, ließ ihr Büro teuer renovieren und gönnte sich einen edlen Dienstwagen.

Der Landtag will Schlesinger noch sehen

Sie hoffe, dass sie mit ihrem Rücktritt die „anstehende Aufklärung der Vorwürfe“ erleichtere, hatte Schlesinger am Sonntagabend mitgeteilt, nachdem sie den Vorsitzenden des Verwaltungs- und des Rundfunkrats ihren Entschluss mitgeteilt hatte. Der Rundfunkrat hatte für Montagnachmittag eine Sondersitzung anberaumt, bei der Schlesinger hätte gewärtigen müssen, zum Rücktritt gedrängt zu werden.

Die Gelegenheit, zur Aufklärung beizutragen, gibt ihr am Dienstag kommender Woche der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags. Zur Sondersitzung in Sachen RBB ist Schlesinger geladen. Die erste Einladung Mitte Juli hatte sie ausgeschlagen. „Mit dem Rücktritt von Frau Schlesinger ist der Fall nicht beendet“, sagte der Vorsitzende des Hauptausschusses, Daniel Keller (SPD). „Jetzt geht die Aufklärung erst los.“ Eingeladen sei auch die Vorsitzende des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach. Auch sie hatte die erste Einladung der Parlamentarier nicht angenommen, der im Zentrum der Vorwürfe stehende Verwaltungsratsvorsitzende des RBB, Wolf-Dieter Wolf, war ebenfalls ferngeblieben. Brandenburg führt zurzeit als eines der beiden Staatsvertragsländer die Rechtsaufsicht über den RBB.

Jahresbonus von 20.000 Euro?

Zu der Vielzahl von Vorwürfen, denen sich Patricia Schlesinger ausgesetzt sieht, waren am Wochenende weitere hinzugekommen. Diesmal geht es um eine 650.000 Euro teure Neuausstattung der Intendantinnen-Etage im Funkhaus; um die Sondergenehmigung, den Dienstwagen samt Chauffeur auch privat zu nutzen, was angeblich auch bedeutete, dass sich Schlesingers Ehemann fahren ließ, etwa zur Messe Berlin, wo er als Berater engagiert worden war. Aufsichtsratschef der Messegesellschaft ist bekanntlich der RBB-Verwaltungsratschef Wolf, der zumindest dieses Amt zurzeit ruhen lässt, aber immer noch Mitglied des Verwaltungsrats und Aufsichtsratschef der Tochterfirma RBB Media ist. Für den Dienstwagen anfallende Steuern soll der RBB auch beglichen haben, der „Jahresbonus“ für das Jahr 2021 belief sich für Patricia Schlesinger angeblich auf 20.000 Euro. So berichtet es der „Business Insider“. Auch sollen die vermeintlichen Geschäftsessen im Privathaus Schlesingers falsch abgerechnet worden sein. Der RBB gibt zu diesen Fragekomplexen keine Auskunft.

Beim RBB seien grundlegende Reformen notwendig, sagte der SPD-Politiker Keller. Es gehe um wirksame Kontrollen. Man werde sich den RBB-Staatsvertrag genau ansehen. „Vielleicht ist auch ein kompletter Neuanfang notwendig.“ Der Medienbeauftragte der Brandenburger Landesregierung, Benjamin Grimm (SPD), sagte, Schlesingers Rücktritt sei „unausweichlich“ gewesen. Die Vorwürfe müssten geklärt, Transparenz müsse geschaffen werden. Das obliege den Gremien des RBB, doch biete die anstehende Novellierung des Staatsvertrags die Chance, Transparenz und Kontrolle zu stärken. Der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stephan Brandner, nutzte den Skandal, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk infrage zu stellen. „Der Fall Schlesinger zeigt exemplarisch, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner heutigen Form nicht weiter existieren kann“, sagte Brandner. Er sei „zum Selbstbedienungsladen seiner Funktionäre geworden, bei denen die persönlichen Vorteile und Luxusversorgung im Vordergrund stehen“.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, Frank Überall, begrüßte Schlesingers Rücktritt. „Es war der richtige Schritt“, sagte er im rbb24 Inforadio. Ein Schuldeingeständnis sei dies nicht, es gelte „zumindest juristisch die Unschuldsvermutung“. Nur sei die „mangelnde Transparenz“ von Schaden gewesen. Er habe es „noch nie erlebt“, dass die Vertretung der freien Mitarbeiter und der Personalrat nicht nur Kritik übten, sondern an die Öffentlichkeit gingen und dem Sinn nach formulierten: „Wir schämen uns.“