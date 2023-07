Der frühere „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt ist auch vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht mit dem Versuch gescheitert, dem Verleger der „Berliner Zeitung“, Holger Friedrich, die Einlassung untersagen zu lassen, er habe „Vorstandskommunikation“ des Springer-Konzerns verbreitet (Az.: 324 O 206/23). Das OLG übernahm die Argumentation der Vorinstanz, dass es sich bei „Vorstandskommunikation“ nicht um Mitteilungen des Vorstands, in diesem Fall des Springerchefs Mathias Döpfner, handeln müsse, sondern damit auch Mitteilungen gemeint sein können, die an diesen gerichtet waren oder von denen er Kenntnis erlangen konnte.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Bei der „Vorstandskommunikation“, wie sie das Oberlandesgericht versteht und wie sie zuvor das Landgericht Hamburg verstanden hat, handelt es sich im konkreten Fall um eine Chat-Nachricht des Compliance-Chefs des Springer-Verlags, die dieser in einer achtköpfigen Chatgruppe verbreitete. Zu dieser Gruppe gehörten auch Döpfner und der Springer-Vorstand Jan Bayer. In der Nachricht warnte der Compliance-Chef des Verlags davor, dass der Publizist „BvSB“ (gemeint ist Benjamin von Stuckrad-Barre) den Verlag damit „bedroht“ habe, er wolle sich an den „Spiegel“ oder andere „richtige Presse“ wenden. Das spielt darauf an, dass „BvSB“ Informationen über den vermeintlichen „Machtmissbrauch“ Julian Reichelts preisgeben wollte. In seinem „Roman“ mit dem Titel „Noch wach?“, der eine kaum camouflierte Selbstbeschreibung ist, schildert der Autor diese Episode in leicht fiktionalisierter Form selbst.

„Wertneutrale Falschbehauptung“?

Auf die Darlegung von Reichelts Anwalt, nach landläufigem Verständnis sei unter „Vorstandskommunikation“ zu begreifen, dass es sich um Mitteilungen eben des Vorstands handele, ging das Oberlandesgericht nicht ein. Es hält auch für unerheblich, dass Friedrich im Interview mit dem zur „Spiegel“-Gruppe gehörenden „Manager-Magazin“ behauptet hatte, ihm seien (von Reichelt) interne Springer-Infos „zugeleitet“ worden.

In der Tat hatte Reichelt Hinweise auf die Falschbehauptung einer Hauptbelastungszeugin, die ihm ein „Sex on Demand“-Treffen vorwarf, was in der Presse immer wieder auftaucht, nicht Friedrich gegeben, sondern dem Chefredakteur der „Berliner Zeitung“, Tomasz Kurianowicz. Selbst wenn man annehme, die Leser verstünden Friedrichs Aussage im „Manager-Magazin“ so, dass Reichelt ihn persönlich informiert habe, sei das nicht von Belang, meint das OLG. Es sei bestenfalls eine „wertneutrale Falschbehauptung“. Für den „sozialen Achtungsanspruch“ Reichelts sei es „ohne Bedeutung“, ob er die Informationen Friedrich oder dem bei diesem angestellten Chefredakteur der „Berliner Zeitung“ gegeben habe. Friedrich, der Reichelt anderthalb Jahre zuvor angekumpelt hatte (Einladung zu einem ruhigen Gespräch bei einer Flasche Wein), hatte, als der ihn beim Wort nahm, den früheren „Bild“-Chef „vertraulich“, wie der Verleger schrieb, an Kurianowicz weitergeleitet.