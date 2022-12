Videospiel „Evil West“ : Ein Blutsauger kommt selten allein

Jesse Rentier ist immer zur Stelle, wenn irgendwo Monster gesichtet werden. Bewaffnet mit Revolver, Flinte und seinem Kampfhandschuh macht er jedem Plagegeist den Garaus. Das hat er von klein auf gelernt, schließlich ist er der Sohn des berühmten William Rentier, der das nach ihm benannte Institut zur Monsterjagd gründete. Er und seine Instituts-Kollegen sorgen für ein wenig Ordnung im Wilden Westen.

Doch es bahnt sich großes Unheil an: Die Vampire halten eine Versammlung ab, da sie fürchten, dass die Menschen und ihre Technologie sie auslöschen könnten. Das Gremium aus der Unterwelt plant den Gegenschlag und experimentiert dazu mit Kreuzungen aus verschiedenen Monstern. Nach einem Angriff auf das Hauptquartier des Instituts bleiben nur noch Jesse und ein paar Kollegen übrig, um die nun hordenweise auftauchenden Blutsauger zu besiegen.

In „Evil West“ vom polnischen Studio Flying Wild Hog treffen Steampunk-Fantasien und Horror-Figuren in einem Wild-West-Szenario aufeinander. Dabei setzt das Spiel, ziemlich ungewöhnlich für die heutige Zeit, auf schlauchartige Level und eine Solo-Kampagne, für die es aber auch einen Mehrspielermodus gibt.

Kein Onlinemodus, keine offene Spielwelt, keine Nebenaufgaben, die es zu erledigen gilt – es ist fast, als hätten die Entwickler sich die Action-Videospiele der frühen 2000er-Jahre zum Vorbild genommen. Das ist eine nostalgische Idee, die die Herzen einiger erfahrener Spieler erwärmen dürfte. Doch es gibt auch gute Gründe, warum sich fast alle Videospiele von diesem Schema befreit haben.

Das Spiel selbst liefert dafür die besten Belege, weil es die bekannten Schwächen nicht überdecken kann. Unsichtbare Wände und unüberwindbare Hindernisse in Knöchelhöhe des Protagonisten sind nicht mehr zeitgemäß, finden sich in der Spielwelt aber leider häufig. Jesse wird zudem hin und her teleportiert zwischen den Orten des Geschehens: Eben noch unter der sengenden Sonne der Wüste, ist er schon kurz darauf im schneebedeckten Gebirge. Als das Level gemeistert ist, findet Jesse sich in einem Saloon wieder.

Hinzu kommt die ebenfalls sprunghafte Erzählweise der Geschichte, mit Videosequenzen, die aus dem Nichts erscheinen und abgehackt wirken. Ladebildschirme mit Infotafeln, die aufgrund der kurzen Ladezeit aber niemand vollständig lesen kann. Jesses wechselnde Kollegen sind meist überflüssig, da sie ihn nicht dauerhaft durch die Level begleiten. Dennoch schaffen sie es auf wundersame Weise immer vor ihm am Ziel anzukommen. Wenn ein Spiel sich selbst so stark reduziert, sollten zumindest die Grundlagen stimmig sein.

Was daraus folgt, ist eine fehlende Identifizierung mit den Charakteren und der Geschichte. Das durchaus spaßige Gemetzel – es gibt eine Vielzahl schauerlicher Gegner, ein einem bunten Arsenal an Waffen aus dem Wilden Westen und Steampunk-Fantasien sowie verschiedene Finishing-Moves – wird so seines Potentials beraubt. „Evil West“ ist so leider kein Gegenentwurf zu den zumeist auf offene Spielwelten und Online-Modi setzenden Spiele ähnlicher Kategorie.

„Evil West“ ist ab 18 Jahren freigeben und für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S ab 54 Euro erhältlich.