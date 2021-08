Das Videospiel Eve Online : Jo ho und ’ne Buddel voll Zero-Point

Da fehlt Han Solo am Steuer: Diese Amarr-Fregatte der Executioner-Klasse fängt sich in der Nähe eines Wurmlochs ein paar saftige Treffer ein. Bild: CCP Games

Das Sprungtor befördert unser Raumschiff in Sekunden per Raumkrümmung ins nächste Sonnensystem. Hier befinden wir uns in einem sogenannten LowSec-Raum, einer Gegend am Rande des kartographierten Universums, in dem keine Sicherheitskräfte patrouillieren. Wir können nicht auf Hilfe hoffen, sollte jemand unser mit wertvoller Ausrüstung beladenes Raumschiff angreifen.

Zu unserem Schutz fliegen wir ein spezielles Erkundungsschiff, das nur schwer von den Sonden und Sensoren anderer Schiffe erfasst werden kann. Dabei ist die Mission simpel: Weit entfernt von den Sicherheitskräften der vier großen Mächte im Zentrum des Universums sollen wir Fracht abholen und unserer Vertragspartnerin liefern. Bei Erfolg winkt eine satte Belohnung. Bei Misserfolg tragen wir die Kosten.