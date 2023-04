In Russland sitzt der amerikanische Journalist Evan Gershkovich weiterhin in Haft. Kollegen beschreiben ihn als außerordentlich engagierten Kollegen.

Seit fast zwei Wochen sitzt der amerikanische Journalist Evan Gershkovich nun schon im Lefortowo-Gefängnis in Moskau. Der Reporter des „Wall Street Journal“ war am 29. März in Jekaterinburg wegen angeblicher Spionage verhaftet worden. Ein Vorwurf, der seit dem Kalten Krieg, genauer seit 1986, keinem nichtrussischen Journalisten mehr gemacht wurde. Die Strafe für ein solches Vergehen ist hoch – Gershkovich drohen bis zu zwanzig Jahre Haft.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die amerikanische Regierung hat die Verhaftung des Journalisten am Montag offiziell als „unrechtmäßig“ eingestuft. Eine solche Klassifizierung betrifft nur wenige amerikanische Staatsbürger, die im Ausland in Haft sind, und wird in der Regel nicht so schnell getroffen. Sie bedeutet, dass die USA Gershkovich auf eine Stufe mit politischen Gefangenen stellen. Und in der Tat vermuten viele Beobachter, Russland wolle mit der Verhaftung Gershkovichs Druck aufbauen und einen Gefangenenaustausch herbeiführen, wie es zuletzt bei der amerikanischen Basketballspielerin Brittney Griner der Fall war.

In ihrer Mitteilung von Montag schrieb die amerikanische Regierung: „Journalismus ist kein Verbrechen. Wir verurteilen die fortgesetzte Unterdrückung unabhängiger Stimmen in Russland durch den Kreml und seinen anhaltenden Krieg gegen die Wahrheit.“ Man fordere Russland auf, sowohl Gershkovich als auch Paul Whelan, einen früheren amerikanischen Soldaten, der unter dem gleichen Vorwurf seit 2018 in Russland in Haft ist, freizulassen.

Ein außergewöhnlich guter Journalist

Gershkovich lebt seit 2017 in Russland und berichtete in der Vergangenheit für die englischsprachige Zeitung „Moscow Times“ und die französische Nachrichtenagentur AFP. Nur einen Monat bevor der Krieg in der Ukraine ausbrach, begann er seine Arbeit für das „Wall Street Journal“. Den großen Aufgaben, die dann rasch folgten, wurde Gershkovich gerecht. Zahlreiche seiner Kollegen innerhalb und außerhalb der eigenen Zeitung solidarisierten sich nicht nur mit dem Amerikaner, sondern beschrieben auch seine außergewöhnlichen Qualitäten als Journalist. Für einen seiner ersten großen Texte für das „Wall Street Journal“ fuhr Gershkovich an die Grenze zwischen Belarus und der Ukraine und berichtete als einziger westlicher Journalist über die verwundeten russischen Soldaten, die die Grenze überquerten, um sich behandeln zu lassen.

Kollegen, die eng mit Gershkovich zusammengearbeitet haben, Reporter des „Wall Street Journal“, des „New Yorker“ und der „New York Times“, berichten vom unerschütterlichen Enthusiasmus des Journalisten und seinem ausgeprägten Interesse für die russische Kultur. „Er hat einen Weg gefunden, dieses Land zu lieben, das so vielen das Herz gebrochen hat“, sagte Valerie Hopkins, die Russland-Korrespondentin der „New York Times“.

Gershkovichs Beziehung zu Russland ist auch eine persönliche. Die Eltern des 31 Jahre alten Reporters waren zwölf Jahre vor seiner Geburt aus der Sowjetunion in die USA ausgewandert. Die Mutter stammte aus einer Familie russischsprachiger ukrainischer Juden, die den Holocaust überlebt hatten. Als er seine journalistische Karriere bei der „New York Times“ begann, wurde er gefragt, warum er seine Sprach- und Landeskenntnisse nicht nutze, um über Russland zu berichten. Gershkovich nahm sich den Ratschlag zu Herzen, gab seinen Job bei der Zeitung auf und ging als freier Journalist nach Russland. Er habe es als seine Pflicht angesehen, über das Land zu berichten, sagte sein Kollege Drew Hin­shaw in einem Podcast des „Wall Street Journal“.

Keine Schreibtischarbeit

Als die russische Regierung zu Beginn des Ukrainekriegs ein Zensurgesetz erließ, dem zufolge Journalisten bis zu 15 Jahre Haft und hohe Geldstrafen drohen, wenn sie „Falschinformationen“ über Russland verbreiteten, zogen viele westliche Medien, auch die F.A.Z., ihre Korrespondenten zunächst aus Russland ab. Kurze Zeit später kehrten einige von ihnen jedoch wieder zurück, so auch Evan Gershkovich. Anstatt nur von seinem Schreibtisch aus zu berichten, war er immer viel herumgefahren, hatte in abgelegenen Gegenden recherchiert und dort mit Menschen gesprochen. Diese Arbeit setzte er nun trotz der neuen Gesetzgebung und der damit verbundenen Gefahr fort.

Mehr zum Thema 1/

Er schrieb über die Stimmung in russischen Großstädten, die trotz Krieg ausgelassen schien. Er berichtete über Dissidenten und sprach mit Putin-Anhängern. Er fuhr nach Pskow, einer Stadt nahe der russischen Grenze zu Estland, die schon viele ihrer Einwohner an den Krieg verloren hat, und ging der Frage nach, warum sich trotzdem bisher kaum Widerstand regt: Berichterstattung, die seiner Zeitung und seinen Lesern nun erst einmal fehlen wird. Wer Gershkovichs Reportagen noch nicht kennt, kann sie auf der Seite des „Wall Street Journal“ frei zugänglich nachlesen.