Russischer Kanal NTV Mir : Hetze gegen die Ukraine

Nach Vergleichen der Ukraine mit NS-Deutschland hat der Satellitenbetreiber Eutelsat die Ausstrahlung des russischen Senders NTV Mir über den Satelliten Hotbird 13C in Europa beendet. Man habe auf Antrag der französischen Medienaufsichtsbehörde Arcom die Ausstrahlung von NTV Mir eingestellt, teilte das Unternehmen mit. Welche Länder das genau betrifft, führt Eutelsat nicht aus. Dies hänge „von den Vereinbarungen ab, die der Sender mit den vom Satelliten abgedeckten Ländern hat“. Die NTV-Gruppe gehört dem russischen Energiekonzern Gazprom.

Die französische Medienaufsichtsbehörde Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) schrieb auf ihrer Website, dass NTV Mir „dazu neigt, wiederholt nicht nur die ukrainische Führung und die ukrainische Armee, sondern auch und vor allem die ukrainische Bevölkerung als Anhänger der Nazi-Ideologie des Dritten Reiches und als extrem gefährlich darzustellen“. Dies vermittele ein „bedrohliches Bild der ukrainischen Bevölkerung als Ganzer, das Hass gegen sie schürt“. NTV Mir verbreite die Propaganda des Kremls, um den Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren. Die Behörde zitiert unter anderem eine Sendung vom 24. April, in welcher der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als „Komiker in der Rolle Hitlers“ bezeichnet werde, „der befahl, eine Rakete auf Frauen und Kinder abzufeuern“.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hat Eutelsat, an dem der französische Staat beteiligt ist und das in ganz Europa Programme ausstrahlt, bereits mehrmals das Si­gnal russischer Sender abgeschaltet. Anfang März kam der Satellitenbetreiber einem Ersuchen der EU nach und stoppte die Ausstrahlung der Nachrichtenkanäle der russischen Gruppe RT. Ende Juni wurden, ebenfalls nach einer Intervention der EU, die Sender RTR Planeta und Rossiya 24 vom Satelliten genommen. Gleichwohl sind im Angebot von Eutelsat noch russische Staatssender vertreten.

André Lange, Gründer des Comité Diderot, das Eutelsat seit geraumer Zeit kritisiert, weil es Geschäfte mit Russland betreibt, begrüßte die Entscheidung von Arcom. Die Abschaltung von NTV Mir sei jedoch „marginal“, da der Sender nur geringe Einschaltquoten habe, sagte Lange in „Le Monde“. Er dringt mit seiner Initiative weiterhin darauf, dass Eutelsat die Programmbouquets der russischen Anbieter NTV Plus und Trikolor nicht mehr verbreitet. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich dem Protest angeschlossen Nach wie vor versorgt Eutelsat 15 Millionen russische Haushalte mit Putins Propagandasendern. Und noch immer arbeitet Eutelsat mit der russischen Weltraumbehörde Roskosmos zusammen. Größter Teilhaber an Eutelsat ist der französische Staat. Das Satellitenunternehmen führt zurzeit Gespräche mit dem britischen Wettbewerber Oneweb über eine Fusion. An diesem wiederum ist mit 18 Prozent der britische Staat beteiligt.