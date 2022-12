Eutelsat muss handeln : Frankreich stoppt Putins Propaganda

„Endlich“, freut sich André Lange vom Comité Diderot: „Aber warum nur hat es so lange gedauert?“ Seit Putins Überfall auf die Ukraine kämpft er gegen die russischen Propagandasender auf den Satelliten des französischen Unternehmens Eutelsat. Jetzt hat die französische Medienaufsicht Arcom Eutelsat aufgefordert, die Verbreitung von Rossiya 1, Perviy Kanal und NTV in Russland und der Ukraine einzustellen. Gegen entsprechende Forderungen hatten sich die Verantwortlichen bislang taub gestellt: Mit den Inhalten hätten sie nichts zu tun.

Eutelsat stellte sich taub

Lange mussten sich die Initiatoren des Comité Diderot wie einsame Rufer in der Wüste fühlen. Das Echo in den französischen Medien war gering. Unterstützung von der Politik gab es keine. Eine Wende zeichnete sich ab, als das Anliegen von Europa-Parlamentariern aufgenommen wurde und es André Lange gelang, Reporter ohne Grenzen zu mobilisieren. Reporter ohne Grenzen zwang die französische Medienaufsicht Arcom, sich mit der Frage zu beschäftigen. Doch die Aufsicht zeigte sich wenig enthusiastisch und erklärte sich für „nicht zuständig“. Reporter ohne Grenzen ließ nicht locker und gelangte an den Conseil d’Etat, die höchste juristische Instanz. Die Gesetzeshüter sahen das anders und zeigten Arcom, wie es gehen kann: Weil die russischen Sender auch in den annektierten Gebieten der Ukraine ausgestrahlt werden und das Land genauso wie Frankreich das „Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen“ unterzeichnet hat, sei die französische Medienaufsicht sehr wohl zuständig. Und sie sei berechtigt, die Eutelsat-Sender zu stoppen.

In ihrem Kommuniqué verweist die Arcom-Behörde auf „im Laufe der Abklärungen neu hinzugekommene Elemente“. Rossiya 1, Perviy Kanal und NTV bezichtigt sie – leicht euphemistisch – der mehrfachen Falschinformation und Anstiftung zu Gewalt und Hass. Damit begründet Arcom das Verbot. Diesem kann sich Eutelsat nicht widersetzen. Der Satellitenbetreiber hatte zuvor zahlreiche in Europa empfangbare russische Propagandasender abgeschaltet.

Das Comité Diderot begrüßt die Entscheidung, fordert aber weitergehende Maßnahmen: Eutelsat müsse sich generell an die Sanktionen gegen Putin halten und die technische Zusammenarbeit mit Russland einstellen. Diese ist von strategischer Bedeutung und generiert sechs Prozent des gesamten Eutelsat-Umsatzes.