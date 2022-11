Protest von EU-Abgeordneten : Gegen Putins „Blutfunk“

Seit Monaten appelliert das Comité Diderot an französische und europäische Instanzen, um sie auf den Vertrieb der russischen Propagandasender durch den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat aufmerksam zu machen. Das Comité findet mehr und mehr Gehör. „Reporter ohne Grenzen“ ist an die französische Medienaufsicht Arcom herangetreten. Und jetzt haben 39 Abgeordnete des Europäischen Parlaments einen dringlichen Appell an den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell formuliert: Die EU solle dafür sorgen, dass Putins „Blutfunk“ gestoppt wird, bei Eutelsat und beim luxemburgischen Satellitenbetreiber SES. Den Appell haben einflussreiche französische Abgeordnete unterschrieben: Nathalie Loiseau, die Emmanuel Macrons Europaministerin war, der Philosoph Raphaël Glucksmann, der Journalist Bernard Guetta. Das Anliegen unterstützen die deutschen Abgeordneten Viola von Cramon-Taubadel (Grüne) und Michael Gahler (CDU).

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

André Lange, Mitbegründer und Sprecher des Comité Diderot, hatte vor ein paar Tagen als Inhaber einiger Aktien an der Generalversammlung von Eutelsat teilgenommen und die Kollaboration mit der russischen Propaganda angeprangert. Am Donnerstag, 24. November, findet eine Tagung der zwischenstaatlichen Organisation „Eutelsat IGO“ statt. An ihr sind 49 Staaten beteiligt. Auch dort ist das Comité Diderot vorstellig geworden. Es will den Ausschluss von Russland erwirken und eine schärfere Kontrolle der Zusammenarbeit mit Ländern wie Iran und dem Jemen, deren Rundfunk antisemitische Programme ausstrahlt, in denen die Schuld an Putins Angriffskrieg auf die Ukraine auf die „Bösartigkeit der Juden“ abgewälzt wird.