Investoren übernehmen Sender : Letzte Chance für Euronews

Am Ufer der Saône, im Stadtteil La Confluence in Lyon, liegt das Domizil von Euronews. Der Sender macht vor allem durch Besitzerwechsel von sich reden. Bild: Picture Alliance

Als letzter westlicher Nachrichtensender war Euronews bis zum 21. März in Russland zu empfangen. Dann wurde er abgeschaltet. „Wir hatten das erwartet“, erklärt der Vorstand des in Lyon beheimateten Senders, Michael Peters: „Erstaunlich war vielmehr, dass wir so lange durchhalten konnten“. Sie seien eine Zeit lang die Einzigen aus dem Westen gewesen, „die in russischer Sprache sendeten“.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Euronews beschäftigt fünfzehn Redakteure russischer Muttersprache. Dreißig Mil­lionen Haushalte können die russischsprachigen Programme empfangen. Auch im Internet wird der Sender als Informationsquelle genutzt, seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine via VPN. Druckversuche aus Moskau gab es von Anfang an: Putins staatlicher Rundfunk besitzt 1,2 Prozent Anteile an Euronews. Das Sendeverbot begründete Moskau mit der angeblichen Verbreitung von Falschnachrichten.