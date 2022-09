Neues EU-Mediengesetz : Ohne freie Presse

Die Bemühungen der Europäischen Kommission um die Pressefreiheit in der EU sind schon erstaunlich. Sie legt ein Mediengesetz nach dem anderen vor, mit dem Meinungs- und Pressefreiheit geschützt werden sollen, und je mehr es davon gibt, desto weniger bleibt von der Freiheit übrig.

Das galt für den „Digital Services Act“ (DSA), der Digitalplattformen Pflichten auferlegt, wie sie für jeden anderen in der EU längst gelten, ihnen dabei aber Hintertüren so groß wie Scheunentore öffnet. Mehr noch gilt es für das großspurig „Media Freedom Act“ genannte Vorhaben, das, damit die EU kompletten Durchgriff hat, als Verordnung angelegt ist. Die EU-Mitgliedstaaten müssen sie unter der Oberhoheit der Kommission direkt befolgen. Die Befehle kommen aus Brüssel, die Mitgliedsländer geben Souveränität ab, über Wohl und Wehe der Pressefreiheit entscheidet eine europäische Medienbehörde. Das schiebt sich als Ganzes vor das Grundgesetz, und in den Feinheiten selbstverständlich auch. Passend dazu kommt das EU-Vorhaben, wie üblich, als Überfallkommando aus dem Hinterzimmer daher. Schon an diesem Dienstag wollte das Kollegium der EU-Kommissare angeblich darüber befinden, ohne dass der Gesetzentwurf groß publik gemacht worden wäre. Er wurde „geleakt“.

Die groben Linien, denen die Verordnung folgt, sehen auf den ersten Blick gut aus: Medien sollen vor dem Zugriff des Staates geschützt werden, „Nutzer“ sollen mehr Rechte erhalten. Da hat die Kommission, allen voran Binnenmarktkommissar Thierry Breton, wohl die Verhältnisse in Ungarn, Polen oder Frankreich vor Augen. In Ungarn und Polen erlauben sich die Regierungen massive Eingriffe in die Medienlandschaft, in Frankreich haben Großindustrielle die Presse aufgekauft und setzen sie als Machtinstrument ein. Das einzuhegen ist ein hehres Unterfangen. Aber schon die Generalbegründung der EU-Kommission ist löchrig. Die Verordnung, heißt es, sei nötig, um die Bewegungsfreiheit von Medienunternehmen auf dem Binnenmarkt zu garantieren. Pressefreiheit ist also ein Fall der Marktregulierung. Dazu passt, dass das „Medienfreiheitsgesetz“ die Figur des Verlegers nicht kennt. Hier ist immer die Rede von „Eigentümern“. Deren Rechte werden massiv eingeschränkt, sie müssen die inhaltliche Gestaltung an die Redaktionen abgeben. Aus Sicht der Journalisten ist das erfreulich, für die Verleger im Hauptberuf – und die gibt es in Deutschland schließlich – bedeutet das aber, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Das bringt die Verbände der Zeitschriften- und Zeitungsverleger MVFP und BDZV verständlicherweise auf die Palme. Das Gesetz zerstöre die Pressefreiheit, schreiben die Verbände, weil allein die „Verlegerinnen und Verleger letztlich die ideelle, ökonomische und rechtliche Verantwortung für die gesamte Publikation trügen“. Für eine „Medienunfreiheitsverordnung“ halten die Verbände das EU-Vorhaben aber vor allem auch, weil es die freie Presse der Aufsicht einer europäischen Medienbehörde unterstellt. Ein „Grund für eine weitere Harmonisierung des Medienrechts auf EU-Ebene zugunsten einer stärkeren Kontrolle durch eine Medienbehörde oder mittelbar durch die Kommission“ sei „nicht ersichtlich“. Das geplante „Board“ für Mediendienste nähre vielmehr „Befürchtungen für eine politische Vereinnahmung der Medien“.

Das ist der Knackpunkt. Die Kommission sagt, sie wolle die Medien vor dem Staat schützen, und stellt sie unter die Aufsicht des EU-Superstaats. Der – das kennen wir schon aus den anderen Mediengesetzen – gibt den Digitalplattformen das Recht, auch legale Presse zu unterdrücken, hebt die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner „ausreichenden“ Finanzierung hervor, hat aber nicht verstanden, was freie Presse ist und welche Bedeutung sie für die Demokratie hat.