„Watchdog of Democracy“ – so beschreibt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte metaphorisch die essenzielle Funktion der Medien für einen freien und demokratischen Meinungsbildungsprozess. Als Wachhunde können sie bei staatlichen Fehlentwicklungen aber nur anschlagen, wenn sie selbst unabhängig vom Staat sind. Deshalb zeigt sich die hoheitliche Gewalt angesichts der Regulierung von Medien janusköpfig: Sie hat die Freiheit und Vielfalt der Medien zu schützen, bedroht zugleich aber diese Freiheit. Und angesichts der herausragenden Bedeutung der Medien muss jede Gesetzgebung bereits die bloße Möglichkeit hoheitlicher Beeinflussung ausschließen.

Aus Sorge um die Unabhängigkeit und Vielfalt der Medien plant die EU den Erlass eines „Medienfreiheitsgesetzes“ in Form einer unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltenden Verordnung. Anlass dafür bieten ihr Vorgänge insbesondere in osteuropäischen Ländern, wo etwa Führungsgremien öffentlich-rechtlicher Medien von den Regierungen ausgetauscht oder Werbeanzeigen staatlicher Unternehmen nur noch in regierungstreuen Medien geschaltet wurden.