Was in Italien bei der RAI passiert, sollte die ganze EU alarmieren. Und gegen die Techkonzerne brauchen wir ein Rundfunkbündnis, meint Francesca Bria. Sie berät Ursula von der Leyen in der Digitalpolitik.

Vor Kurzem kam es zu einem Skandal bei Italiens öffentlich-rechtlichem Sender, der RAI. Sie haben öffentlich gegen die neue italienische Regierung Stellung bezogen. Was ist passiert?

Carlo Fuortes, der Geschäftsführer des Senders, ist vor Kurzem zurückgetreten und wurde sofort durch einen neuen, von der Regierung ernannten Geschäftsführer ersetzt. Aber das war kein Rücktritt. Die Regierung Meloni hat ihn rausgeschmissen. Wir haben es hier mit einer Situation zu tun, die an die Medienkontrolle der Berlusconi-Ära erinnert. Der Fall ist wichtig, weil es um die Frage geht, wer eine öffentliche Medienanstalt kontrolliert in einer Zeit, in der rechtsextreme Parteien in ganz Europa auf dem Vormarsch sind und die Menschen angesichts von Kriegen, Pandemien, Klimakatastrophen, Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten nach mehr Sicherheit suchen.