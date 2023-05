Am Samstag ist das Finale des Eurovision Song Contest. Politik soll hier außen vor sein. Geht das, angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Lage in der Türkei? Fragen an Aufsichtsratschef Frank-Dieter Freiling.

In ihrer Heimat fallen russische Bomben: Die ukrainischen Musiker Mariya Yaremchuk, Zlata Dziunka und OTOY beim Halbfinale des Eurovision Song Contest am Donnerstag in Liverpool. Bild: dpa

Herr Freiling, der Eurovision Song Contest (ESC) soll eine unpolitische Veranstaltung sein, bei der aber ganz unterschiedliche Länder in einem Wettstreit gegeneinander antreten. Da kann es doch nur politisch werden.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Wir unterscheiden sehr deutlich zwischen auf der Bühne und hinter der Bühne. Auf der Bühne gilt das Prinzip: keine Statements, kein Gemeinmachen mit einem politischen Thema oder einer politischen Sache. Hinter der Bühne ist es oft angewandte Politik, weil jedes gastgebende Land, jeder Sender seine eigene Agenda hat und die auch versucht umzusetzen.

Der ESC kann nicht in der Ukraine stattfinden, was schon eine politische Entscheidung ist. Das Motto lautet: „United by Music“. Vereint sind aber in Liverpool nur die, die aufseiten der Ukraine stehen. Auch das ist politisch. Vor allem wenn die Europäische Rundfunkunion (EBU) zugleich sagt, der ESC solle alle Grenzen und Ideologien überwinden.

Es war eine Entscheidung der EBU gleich zu Beginn des Krieges, die Mitgliedschaften von Belarus und Russland zu suspendieren. Dabei ging es nicht nur um den ESC, sondern auch den Nachrichtenaustausch innerhalb der Rundfunkunion. Dem sind wir als ESC gefolgt. Wir haben aber bewusst mit der neuen Kategorie „Rest of the World“ alle diejenigen eingebunden, die nicht den teilnehmenden Ländern angehören. Damit öffnen wir uns auch gegenüber der Türkei, die ich zum ESC zurückholen möchte, Nordamerika, Asien und, wenn Sie so wollen, gegenüber Russland. Auch dort durfte abgestimmt werden. Diese Kategorie ermöglicht allen, am ESC teilzunehmen, gemäß dem Motto „United by Music“.

Die Stimmen kommen in einen Topf und werden wie ein Land gewertet, das teilnimmt?

Genau.

Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 wurde Russland weiterhin eingeladen. Die Künstler aus Russland wurden ausgebuht. Nach dem Überfall auf die Ukraine 2022 wurde Russland, nach kurzem Zögern, ausgeschlossen, weil das Land den Song Contest in Verruf bringe. Hat Russland das aber nicht auch schon vorher durch den Überfall auf die Ukraine getan oder durch das brutale Vorgehen gegen Oppositionelle und die freie Presse im eigenen Land?

Nur für das gastgebende Land gelten beim ESC besondere Regeln. Ansonsten sind bei uns nicht die Länder, sondern Sender Mitglieder. Die Kritik, die Sie, was die Pressefreiheit angeht, gegen Russland richten, betrifft mindestens ein halbes Dutzend weiterer Länder innerhalb der EBU. Deren Staatsdoktrinen sind nicht mit unseren Werten vereinbar, die wir als ESC aber nur beim Gastgeberland anwenden können und auch einfordern. In Form einer Regierungserklärung, die sämtliche Freiheiten, sämtlich Zugänge ohne jegliche Begrenzungen und Ausgrenzungen garantieren muss.

Das galt auch für Aserbaidschan, das 2012 den ESC ausgerichtet hat?

Ja. Und das hat zu einer kurzzeitigen Öffnung des Landes auch innenpolitisch geführt. Dazu muss man wissen, dass die Aseris das als Probelauf für ihre spätere Olympiabewerbung ansahen. Sie versuchten damit zu zeigen, dass Aserbaidschan ein weltoffenes und liberales Land ist. Dabei haben sie unterschätzt, wie viele kritische Fragen 1500 Journalisten stellen können, etwa zu Zwangsumsiedlungen von Einwohnern für den Bau der ESC-Arena oder auch zur Ausgrenzung und Verfolgung von Oppositionellen. Die Regierung hat schnell lernen müssen, wie machtvoll freie Medien sind, wenn man sie in sein Land einlädt.