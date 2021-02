„Roadkill“ bei MagentaTV : Es ist erst zu Ende, wenn es vorbei ist

Lügen und lieben in Downing Street: „Roadkill“ erzählt klug von einer britischen Politikerkarriere in der Post-Brexit-Ära und bietet Kontrastprogramm zur aufgewühlten Nachrichtenlage.

Die Tür des Londoner Gerichtsgebäudes öffnet sich, ein Mann in Schwarz schreitet einer lärmenden Menge entgegen. „Ich wusste genau, dass Lügen über mich erzählt wurden. Nicht aufgrund meiner Taten, sondern meiner Person. Ich bin stolz, einer von wenigen Politikern zu sein, die einen ähnlichen Hintergrund haben, wie die Mehrheit der Menschen, die sie repräsentieren. Das vergesse ich nie, deshalb habe ich gekämpft. Und gewonnen.“ Was das eine mit dem anderen zu tun hat, bleibt unklar, aber es klingt irgendwie gut. Und gut zu klingen ist Peter Laurences Spezialität.

Dass der britische Verkehrsminister bis eben wegen konkreter Hinweise auf einen schweren Fall von Korruption mit einem Fuß im Gefängnis stand, scheint schon vergessen. Die Journalistin und wichtigste Zeugin hat im letzten Moment vor Gericht ihre Aussage geändert, um ihre Informantin zu schützen. Sie verliert daraufhin ihren Job, und Laurence ist wieder obenauf. Ein Dämpfer für Parteikollegen, die den unberechenbaren, aber charismatischen Minister gerne losgeworden wären – allen voran Premierministerin Dawn Ellison (Helen McCrory). Die Wähler lieben den konservativen Politiker für seine vermeintlich ehrlichen Worte, frei von der Leber weg, und sie sind nicht die Einzigen. Seine Mitarbeiter, die zwei Töchter, Ehefrau, Geliebte, egal wie gebildet, selbstbewusst, unabhängig sie sein mögen, sie alle wollen ihm ständig vergeben, flehen geradezu um seine Gunst. Auch wenn sie ihn dabei unter Tränen mit Gläsern bewerfen.

Peter Laurence hat einiges mit Frank Underwood gemein

Dieser Typus des diabolisch-charmanten Machtmannes ist bekannt aus der Realität und aus den Medien. Peter Laurence hat einiges mit Frank Underwood aus „House of Cards“ gemein, trägt aber auch Züge des öffentlichen Images von einem Boris Johnson als kluger Querschläger mit Humor, der sich nicht scheut, im Namen der Wahrheit (ausgerechnet) die Regeln politischer Etikette zu brechen.

Dass es hinter den Kulissen oft gänzlich anders aussieht, kann die Mehrheit der Wähler und Zuschauer nur ahnen. Und wie verführerisch es ist, diese Ahnung auszublenden, zeigt Serienschöpfer David Hare in den vier Episoden von „Roadkill“, die er für die BBC mit Schauspieler Hugh Laurie als seinem wichtigsten Werkzeug produziert hat. Lauries Verkehrsminister mit seinem neugierigen Blick und der beruhigenden Stimme möchte man alles glauben, vor allem, dass er es immer wirklich gut meint. Fehler passieren, weil er ein bisschen zu sehr liebt, auch sich selbst, aber immerhin hasst er nichts und niemanden, hier brodelt scheinbar nichts Böses. Aus der Ruhe bringen können ihn weder schnüffelnde Journalisten und politische Konkurrenten noch die eigene in eine Drogenaffäre verstrickte Tochter; noch redselige Mitarbeiter oder ein uneheliches Kind im Gefängnis, das ausgerechnet in jenem Moment auftaucht, als Peter zum Justizminister ernannt wird.

Muss man sich selbst noch sorgen, wenn jemand in hoher verantwortlicher Position eine solche Sicherheit ausstrahlt? Man muss, und zwar ganz besonders – das ist die Botschaft, die David Hare in Roadkill subtiler vermittelt als viele seiner Kollegen. Er dimmt die Thrillerelemente gen Ende kontinuierlich herunter. Statt eines großen Knalls, den man vielleicht erwartet, besonders bei einer abgeschlossenen Serie, liefern Hare und sein Regisseur Michael Keillor ein trauriges, aber dafür realitätsnahes Tischfeuerwerk des politischen Durchwurschtelns.

Das London der Serie liegt in einer nahen Zukunft, in der es keine Pandemie gibt und der Brexit die öffentliche Diskussion nicht mehr dominiert: „Es war ein nationales Trauma, aber eins, das wir überwunden haben. Es ist vorbei!“, sagt Peter Laurence in seiner Stammradiosendung. In unserer Gegenwart wirkt diese Normalität aus der Zeit gefallen, fast phantastisch. Ein Politiker, der seine Emotionen im Zaum hält und der als Rebell gilt, weil er sich gegen die Parteilinie stellt oder Familienprobleme hat? Der wäre heute vermutlich auch bei Twitter schon am nächsten Tag vergessen. Roadkill bietet also ein abgedämpftes Kontrastprogramm zur aufgewühlten Nachrichtenlage. Die Serie erinnert aber daran, skeptisch zu bleiben, wenn Politiker in Zukunft wieder mit weniger Emphase lügen.

Roadkill läuft bei Magenta-TV.