Was Karl Holzamer verschwieg : Erster ZDF-Intendant war in der NSDAP

Bei Recherchen zum Jubiläum „60 Jahre ZDF“ stieß der Sender auf Ungereimtheiten in der Vita des Gründungsintendanten Karl Holzamer. Die Forschung ergab: Er war in der NS-Zeit bei der SA und Mitglied der NSDAP.

Aus Anlass des bevorstehenden Jubiläums zum sechzigjährigen Bestehen des Senders hat sich das ZDF auch mit der Vita des Gründungsintendanten Karl Holzamer befasst. Dabei sei zum Vorschein gekommen, dass Holzamer, der von 1962 bis 1977 im Amt war und im April 2007 im Alter von hundert Jahren starb, falsche Angaben über seine Biographie während der NS-Zeit gemacht habe, so das ZDF.

Holzamer habe „seine zeitweilige Zugehörigkeit zur SA verschwiegen und seine von 1937 bis 1945 bestehende NSDAP-Mitgliedschaft auf eine 1937 eingegangene und 1939 angeblich selbstständig aufgelöste Anwartschaft reduziert“. Zudem habe er sich als Reporter des damaligen Westdeutschen Rundfunks und als Kriegsberichterstatter der Wehrmacht offenbar stärker in den Dienst der NS-Herrschaft gestellt, als er nach 1945 eingeräumt habe.

„Typus des pragmatischen Opportunisten“

Den Historiker Martin Sabrow, Sprecher des Leibniz-Forschungsverbunds „Wert der Vergangenheit“, hat das ZDF um eine Einschätzung gebeten. Sabrow ordnet Holzamer dem „Typus des pragmatischen Opportunisten“ zu, der zur Anpassung an die Verhältnisse bereit gewesen sei, ohne sich die Nazi-Ideologie und ihren Antisemitismus gänzlich zu eigen zu machen. „Holzamers lebensgeschichtliche Stilisierung in den Jahrzehnten nach dem Krieg entsprach einem Zeitgeist, der auf Entlastung und Verdrängung der Vergangenheit zielte“, sagt Sabrow.

Auch wenn Holzamer „sich während der NS-Zeit weder innerhalb der parteipolitischen Institutionen noch in seinen Medienbeiträgen – soweit diese bekannt sind – über das geforderte Maß hinaus“ engagiert habe, fänden sich in seinen damaligen Texten „Ingredienzien des nazistischen Weltbildes“. In seinem Beruf habe Holzamer „zur Aufrechterhaltung und Stärkung des ‚Dritten Reichs‘“ beigetragen. Inwieweit „die nach 1945 teils eingeräumte, teils beschwiegene NS-Verstrickung Medienmacher und -intellektuelle wie Holzamer in ihrem Engagement für eine demokratisch fundierte Gesellschaft behinderte oder im Gegenteil sogar bestärken konnte, bleibt eine über den Fall Holzamer hinausweisende Interpretationsfrage der deutschen Zeitgeschichte“, so der Historiker.

„Das Gesamtbild, das Karl Holzamer von sich gezeichnet hat, hält der historischen Wahrheit nicht stand“, sagt der ZDF-Intendant Norbert Himmler. „Seinen großen Verdiensten in der Zeit nach dem Krieg, als Hochschullehrer der neu eröffneten Mainzer Universität und als erster Intendant des ZDF, stehen Verstrickungen in das NS-Regime gegenüber, die er teils verschwiegen und teils uminterpretiert hat.“

Das „geistig-moralische Fundament des ZDF“

Bis dato war das Bild des ZDF-Gründungsintendanten ein unbeflecktes. Der damalige ZDF-Chef Markus Schächter meinte zum Tode Holzamers im Jahr 2007, er sei ein „Jahrhundertintendant“ gewesen. Der einstige Intendant Dieter Stolte, der von 1962 bis 1967 Holzamers persönlicher Referent war, schrieb in der F.A.Z., Holzamer habe das „geistig-moralische Fundament des ZDF“ gelegt, der Philosoph als Intendant, der praktizierende Christ und Humanist habe alle „Besserwisser eines Besseren belehrt“.

Geboren wurde Karl Holzamer am 13. Oktober 1906 in Frankfurt. Er stammte aus einer Gelehrtenfamilie. Sein Abitur machte er am Frankfurter Kaiser-Wilhelm Gymnasium. Er studierte Philosophie, Pädagogik, Psychologie, Romanistik und Germanistik in München, Paris, Frankfurt und Bonn. 1929 promovierte er über den „Begriff des Sinnes“.

Er arbeitete an der Universität Bonn, ging zum Westdeutschen Rundfunk und wurde, so zeichneten auch wir bis dato seine Vita nach, weil er sich geweigert habe, in die NSDAP einzutreten, und den Aufruf des Reichsjugendausschusses der Zentrumspartei gegen Unfreiheit und Unterdrückung unterzeichnet habe, in den Landwirtschaftsfunk des „Reichssender Köln“ geheißenen WDR versetzt. Im November 1939 wurde der vierfache Vater zur Wehrmacht eingezogen, er war Radioberichterstatter der Luftwaffe und kam in französische Gefangenschaft. 1952 wurde Holzamer Philosophie-Professor an der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Am 12. März 1962 wurde er zum Intendanten des ZDF gewählt, das – mit ihm vor der Kamera – den Sendebetrieb am 1. April 1963 aufnahm.

Der jetzige Intendant Norbert Himmler, teilt das ZDF mit, habe, als das Archiv des Senders bei der Vorbereitung des Senderjubiläums auf Unstimmigkeiten in Holzamers Biographie stieß, den Auftrag gegeben, auch im Bundes- und im Militärarchiv zum Thema Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg zu recherchieren. Dabei seien die Hinweise und Fakten zu Holzamers Mitgliedschaften in der NSDAP und der SA aufgetaucht.

Das ZDF hat den Lebenslauf Karl Holzamers im Presseportal des Senders neu formuliert und will sich in seinem aktuellen Programm mit dem Thema beschäftigen. Eine Fernsehdokumentation soll sich „Nachkriegskarrieren und ihren Bezügen zur NS-Zeit anhand verschiedener Beispiele“ widmen.