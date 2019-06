Erste „Heute“-Moderatorin : Frühere Fernsehjournalistin Wibke Bruhns gestorben

Die frühere ZDF-Nachrichtensprecherin und Journalistin Wibke Bruhns ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 80 Jahren, wie der Sender am Freitag in Mainz unter Berufung auf ihre Familie mitteilte. Nähere Angaben wurden dabei nicht gemacht.

Bruhns war 1971 die erste Frau, die eine Nachrichtensendung im westdeutschen Fernsehen präsentierte. In der DDR war dies seit 1963 der Fall. Nach zwei Jahren hörte sie als Sprecherin der ZDF-Sendung „heute“ wieder auf und arbeitete danach als Journalistin und Autorin für Fernsehsender und die Zeitschrift „Stern“. Zudem machte sie sich einen Namen als Buchautorin.