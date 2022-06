Reform der Rundfunksender : Für ARD und ZDF ändert sich fast nichts

Aktualisiert am

Seit sechs Jahren beschäftigen sich die Bundesländer mit der Reform der öffentlich-rechtlichen Sender. Am Donnerstag könnten sie endlich einen Beschluss fassen. Was hätte der für Folgen?

„Ausdauer wird früher oder später belohnt – meistens aber später“, wusste schon Wilhelm Busch. Und Ausdauer beweisen die Länder mit ihrer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sechs Jahre nach der Bildung der Arbeitsgruppe „Auftrag und Strukturoptimierung der Rundfunkanstalten“ liegt ein Entwurf des novellierten Medienstaatsvertrags vor, den die Regierungschefinnen und -chefs am 2. Juni verabschieden könnten.

Die „Strukturoptimierung“ ist perdú, aber wenigstens soll der „Auftrag“ optimiert werden. „Wir müssen nun endlich zu einem Abschluss der Beratungen kommen. Die Argumente sind ausgetauscht, die Zeit ist reif für Entscheidungen. Seit 2016 suchen wir Länder nach dem Königsweg. Eine Verlängerung der Diskussion wird nicht dazu beitragen, das Ergebnis zu verbessern“, sagt Dirk Schrödter (CDU), Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein. Die Sender müssten ihren Finanzbedarf für die nächste Beitragsperiode im Frühjahr 2023 der Gebührenkommission Kef melden. Das sei nur sinnvoll, wenn die Reform bis dahin „in trockenen Tüchern“ sei.

Die geplanten Änderungen beziehen sich auf sechs der 23 Paragraphen im Medienstaatsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Entwurf der Rundfunkkommission vom 23. Mai unterscheidet sich kaum vom Papier, das in einer Online-Anhörung zur Diskussion gestellt wurdet. Strittig ist weiter der Stellenwert der Unterhaltung. Im Entwurf vom November 2021 hieß es: „Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht, ist Teil des Auftrags.“ Im neuen Entwurf heißt es: „Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben zu informieren, zu bilden, zu beraten, kulturelle Inhalte zu vermitteln und [zu unterhalten/sollen auch unterhalten]. Soweit sie unterhalten, sollen sie in besonderem Maße einem öffentlich-rechtlichen Profil entsprechen.“ Verständigen sich die Länder darauf, müssen ARD und ZDF am Unterhaltungsüberfluss kaum etwas ändern.

Der Auftrag in seiner „gesamten Breite“

Der Auftrag soll „in seiner gesamten Breite auf der ersten Auswahlebene der eigenen Portale und über alle Tageszeiten hinweg in den Vollprogrammen wahrnehmbar sein.“ Mit anderen Worten: Nicht nur Krimis und Shows, sondern auch Dokumentationen müssen im Hauptabendprogramm präsent sein. In den Mediatheken sollen Filme und Serien europäischen und nicht-europäischen Ursprungs nur dann für 30 Tage stehen, „wenn es sich um Beiträge zur Bildung oder zur Kultur handelt und sie in besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen.“ Um die Einhaltung des Auftrags besser überprüfen zu können, sollen die Sender Ziele festlegen. Zudem wünschen sich die Länder eine bessere Kostentransparenz, welche die „Nachprüfung des Finanzbedarfs“ durch die Kef erleichtern solle.

„Beitragsakzeptanz“ und „Beitragsstabilität“ seien Ziele der Reform, sagt der Chef der Kieler Staatskanzlei, Schrödter. Daran habe sich nichts geändert. Beitragsstabilität bedeute aber nicht automatisch, dass der Beitrag unverändert bleibe. Bevor eine solche Debatte „zielführend“ angesetzt werden könne, ist es nach Auffassung des Hamburger Kultursenators Carsten Brosda (SPD), erforderlich, dass die Länder den genauen Auftrag festlegen. „Insofern haben die Länder sich bewusst dafür entschieden, die Debatten über den Auftrag und die Finanzierung getrennt voneinander zu behandeln. Erst nach Abschluss dieses Verfahrens werden die Länder daher in einer zweiten Phase vertieft über Fragen der Beitragsfinanzierung sprechen“, so Brosda.