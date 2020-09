Ermordete Kinder in Solingen : „Bild“ gesteht Fehler in Berichterstattung ein

Nach massiver Kritik an ihrer Berichterstattung über die Kindermorde in Solingen hat die „Bild“-Zeitung Fehler eingestanden. Die Geschichte, an der Kritik geübt wird, rekurriert auf einen Chatverlauf zwischen dem elfjährigen Sohn der Familie, der die Tat überlebte, und einem Freund. Aufgebracht habe die Sache der Sender RTL, hieß es. „Bild“ habe „diese mit dem ausdrücklichen Einverständnis und Entscheidung der Mutter, wie auch in dem Beitrag explizit dokumentiert, ebenfalls übernommen, was wir bedauern“, teilte die Zeitung mit. Man habe sich daher schnell entschlossen, den Beitrag auf „bild.de“ wieder herunterzunehmen.

Nach Angaben des Medienblogs „Bildblog“ hatte die Boulevardzeitung am Freitag aus einem privaten Chatverlauf des überlebenden elfjährigen Bruders der fünf getöteten Kinder sowie eines Freundes zitiert. Die fünf Kinder waren am Donnerstag tot in Solingen aufgefunden worden. Die tatverdächtige Mutter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Lediglich der Elfjährige überlebte, er hatte sich zum Zeitpunkt der Tat offenbar in der Schule aufgehalten. Am Freitag erschien auf „bild.de“ ein Artikel mit der Überschrift „Mutter (27) hat fünf ihrer Kinder getötet: Freund Max telefonierte mit dem Sohn, der überlebte“. Am Wochenende löschte „Bild“ den Artikel auf „bild.de“.

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring warnte nach den Berichten von RTL und „Bild“-Zeitung über die Kindstötungen vor den Folgen von Sensationsjournalismus für Verbrechensopfer. „Das ist der schlimmste Brandbeschleuniger in einer solchen Situation“, sagte die Bundesgeschäftsführerin Bianca Biwer. Manchen Medienvertretern fehle leider jedes Bewusstsein dafür, was es bedeute, Opfer einer Straftat mit lebenslangen Folgen geworden zu sein. Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte müssten auch finanziell spürbarere Konsequenzen haben, forderte sie. Der 1976 gegründete Weiße Ring unterstützt seit mehr als 40 Jahren Kriminalitätsopfer.

Derweil zieht der Deutsche Presserat wegen der Solingen-Berichterstattung eine Prüfung der „Bild“-Zeitung in Betracht. Bislang seien 51 Beschwerden zu dem Artikel eingegangen. „Zu prüfen wäre, ob die Redaktion gegen die Richtlinie 4.2 verstoßen hat, wonach besondere Zurückhaltung bei der Recherche gegenüber schutzbedürftigen Personen geboten ist“, teilte der Presserat auf Anfrage mit. Zudem stelle sich die Frage, ob die Redaktion den Persönlichkeitsschutz des Jungen nach Ziffer 8 verletzt habe. Bislang seien 51 Beschwerden beim Presserat eingegangen. Der Deutsche Presserat ist das Freiwillige Selbstkontrollorgan der Presse. Der Niedersächsischen Landesmedienanstalt liegen aktuell keine Beschwerden über den RTL-Beitrag vor, teilte sie auf Anfrage mit. Gegebenenfalls prüfe man, ob ein Anfangsverdacht für einen Verstoß vorliege. Die Niedersächsische Landesmedienanstalt ist für die Aufsicht über RTL zuständig.

„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt verteidigte die „Bild“-Berichterstattung in der Sendung „@mediasres - das Medienmagazin“ im Deutschlandfunk am Montag. Auch die Ermittlungsbehörden zitierten aus dem Chatverlauf, sagte Reichelt. Demnach seien Erkenntnisse aus dem Chat von überragendem Interesse. „Beide Seiten sind natürlich dem Schutz dieses Kindes verpflichtet, gar keine Frage, und beide Seiten sind dort zu einer sehr ähnlichen Beurteilung gekommen“, sagte Reichelt.