Brief aus Istanbul : Der Palast lehrt Journalismus

Erdogan regiert die Türkei seit rund zwanzig Jahren und be­hauptet, er sei „Ökonom“. „Behauptet“ sage ich, weil noch nie jemand das Original seines Diploms zu Gesicht bekommen hat. Die Debatte um das Thema, das die Regierung gern vergessen machen würde, flammt jedes Mal wieder auf, wenn er sich als „Ökonom“ bezeichnet. Ein Detail, das die These vom „falschen Diplom“ stärkt, ist das Datum auf dem Universitätsdiplom, das übrigens zu den Voraussetzungen für den Posten des Staatspräsidenten gehört. Auch wenn ich es Diplom nenne, ist das, was er vorweist, kein Diplom. Zu jenem Datum auf dem „Abschlusszeugnis“, das Erdogan vorlegt, war die Universität, die absolviert zu haben er behauptet, noch gar nicht offiziell gegründet. Außerdem ist in Erdogans Umgebung kein einziger Kommilitone von der Universität zu sehen, wo er doch ansonsten all seine Freunde von der Imam-Hatip-Schule in Politik und Wirtschaft gut untergebracht hat. Es gibt zahllose Fotos von ihm aus der Grundschule, vom Gymnasium, aus dem Club, in dem er Fußball gespielt hat, von ihm als Ge­schäftsmann. Doch bislang liegt keine einzige Aufnahme aus seinen Studienjahren vor. Lassen wir aber die Frage nach dem Diplom einmal beiseite. Denn es gibt Wichtigeres, das Zweifel an Erdogans „Ökonomen“-Titel aufkommen lässt: Es ist die Wirtschaftspolitik des Präsidenten­palasts, die die Türkei quasi an den Ab­grund gebracht hat.

Seit Anfang letzten Jahres setzt Erdogan eine These um, die keiner außer ihm kennt und von der kein Wirtschaftstheoretiker je gehört hat. Seither gestaltet er seine Wirtschaftspolitik im Gegensatz zur Fachlite­ratur nach seiner Devise: „Zinsen sind die Ursache, Inflation ist das Ergebnis.“ Um die Inflation zu drücken, nötigte er die Zen­tralbank, die eigentlich unabhängig sein sollte, die Zinsen künstlich zu senken. Als er mit dem Hinweis, Zinsen seien im Islam nicht erlaubt, sein außergewöhn­liches Theorem umzusetzen begann, lag die Inflation in der Türkei bei 15 Prozent. Mit der Absenkung der Zinsen aber explodierten Inflation und Devisenkurse. Sogar den manipulierten Zahlen des Palastes zu­folge liegt die Inflation heute bei 78,6 Prozent. Als Erdogans seltsame These zum Einsatz kam, war ein Euro etwa neun türkische Lira wert. Heute dagegen doppelt so viel. Die Wechselkurse in die Höhe zu treiben ist eine Katastrophe für ein Land, das erhebliche Schulden in Fremdwährung hat, das vor allem in Sachen Energie vom Ausland abhängt und für seine Exporte auf enorme Importe angewiesen ist. Die Türkei hat Schulden in Höhe von 617 Milliarden Dollar. Je stärker die türkische Lira an Wert verliert, desto stärker wächst unsere Schuldenlast. Die Schulden in Fremdwährungen entsprechen derzeit 78 Prozent un­seres Nationaleinkommens.