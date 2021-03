Für Trump, gegen das Impfen : Wer steckt hinter der „Epoch Times“?

Am 3. November des vergangenen Jahres gaben die Wähler in den Vereinigten Staaten ihre Stimme ab, zwei Tage später (wie hier zu sehen) berichtete die „Epoch Times“, es werde noch ausgezählt. Bis zum Sturm aufs Kapitol in Washington am 6. Januar dieses Jahres nährte auch sie die Legende vom „Wahlbetrug“. Bild: dpa