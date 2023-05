An Ostern erst havarierte das postkartenbunte Li-La-Laune-Erzählen wieder im ZDF. Es lief eine der stumpfsinnigsten Episoden der „Traumschiff“-Reihe. Trotz dieses Tiefpunkts der öffentlich-rechtlichen Schweröl-Melodramatik ist festzuhalten, dass es dem Sender hin und wieder gelingt, eine meerumspülte Traumkulisse mit hinreißend charmanter Situationskomik und überzeugenden Protagonisten zu kombinieren. Die sonnengeküssten, Weite atmenden Bilder, mit denen Philipp Timmes Kamera in der dritten Episode von „Endlich Witwer“ die Kanarischen Inseln zeigt, sind schon für sich wie ein kleiner Urlaub, der stimmungsvoll mit „Get It On“ von T. Rex beginnt.

Und auch Regisseur Martin Enlen nimmt sich Zeit, lässt sich von den Figuren und Landschaften leiten. Er will nicht auf große Umschwünge oder Pointen hinaus, auch nur homöopathisch auf Selbsterkenntnis. So behutsam wie diese Reihe geht kaum eine Tragikomödie mit ihren Figuren um. Hier muss niemand eine Charakterreise von Hü nach Hott unternehmen. Alle dürfen bleiben, wer sie sind. Und eben deshalb ist hier so viel Charakter wie selten sonst.

Ein Miesepeter mit warmen Augen

Dass das funktioniert, liegt zum größten Teil an zwei überragenden Darstellern. Joachim Król gewinnt dem unlängst verwitweten Kunstrasenproduzenten Georg Weiser immer neue Nuancen der Trauer und Trauerbewältigung ab. Seit dem Ende des Pilotfilms ist er im klapprigen Wohnmobil auf der Flucht vor sich selbst, vor verratenen Träumen und dem Eingeständnis des Versagens als Familienmensch. Król scheint in diese Rolle hineingewachsen zu sein, es sind keine Nähte mehr sichtbar.

Diesmal hat es diesen Antihelden sozusagen ins Paradies verschlagen. Doch gerade Glücksmomente sind es, die ihn verunsichern, Begegnungen, die das Herz weiten. Denn eingerichtet hat er sich in einer engen dunklen Kammer aus Selbstgewissheit, Ressentiment und Unzufriedenheit: ein spießig deutscher Miesepeter, aber einer mit warmen Augen, in denen noch die alte Sehnsucht glimmt. Denn eigentlich sucht er, wie sein Urahn Herr Rossi, nach dem Glück.

Trotzdem kann er nicht aus seiner Haut, auch nach drei Episoden nicht. Den liebenswürdigen, immer strauchelnden, nie aufgebenden Sohn Gerd (dessen Verkörperung durch Tristan Seith ist der zweite Glücksgriff der Serie) betrachtet er bis heute als Versager, nicht als Vorbild an Optimismus. Dabei ist Georg, bestohlen im Paradies, wieder auf ihn angewiesen, weist ihn an, Ersatzpapiere zu besorgen, das auf Gran Canaria zurückgelassene Gefährt einzusammeln und sofort nach La Gomera zu kommen. Gerd verspricht: „Ich geb mein Bestes.“ Der Alte retourniert überzeugt: „Gerd, das wird nicht reichen.“ Wie Vater und Sohn, seit Jahren auf Distanz trainiert, dann doch Nähe suchen und finden – zueinander wie zu anderen –, das ist zauberhaft anzusehen.

Mehr Ungesagtes wäre schön

Der Plot des Drehbuchs (Sathyan Ramesh) gehört wie in der vergangenen Episode nicht zu den Stärken des Films. Damals hatte Anca Miruna Lazarescu (Buch und Regie) viel zu viel klischeehafte Handlung hineingepackt, eine alberne Story rund um die linke, aber nicht ganz so revolutionäre Vergangenheit Georgs. Ramesh lässt Król mehr Raum auf seiner Reise zu sich selbst, und die Ausgangslage ist durchaus apart, weil Weiser in sein altes Muster zurückfällt. Kaum entspannt er für einen Moment am Meer, ist auch schon, schwups, die Jacke weg. Er sieht eine schwarze Frau mit der Beute in Richtung Fähre nach La Gomera davonlaufen.

Weiser stolpert hinterher, kollidiert mit der kanarischen Polizei, sieht seine Weltsicht bestätigt und verwandelt sich in einen polternden Kohlhaas. „Reserve-Franco“ schimpft er den geduzten Kommissar, tritt um sich, zetert „Bananenrepublik“. Natürlich sprechen alle fließend Deutsch, es handelt sich ja um das ZDF-Spanien. Entflohen aus der Untersuchungshaft, sieht Georg in San Sebastián „Bandido aléman“-Plakate mit seinem Konterfei und taucht unter. Genau hier beginnt die Pro­blematik des Drehbuchs, das sich leider zu sehr auf die Klamotte und später auf den Kitsch, auch den moralischen, einlässt.

Zunächst findet der schön abgerissen Aussehende Hilfe bei deutschen Alt-Hippies, die es ja tatsächlich gibt auf La Gomera, hängen geblieben in der Schweinebucht und sich nun als Inselkönige aufführend. Den Gomeros werfen sie vor, nur dicke Autos fahren zu wollen: „Was wir schon lange überwunden haben, das leben die noch volle Möhre.“ Als wäre das noch nicht deutlich genug, bricht krassester Rassismus hervor, als eine Schwarze – es ist natürlich die Jackendiebin Soleil (Dela Dabulamanzi) – einen Brocken Bananenbrot entwendet: „Hau ab in den Busch, wo du hergekommen bist, du Bimbo-Schlampe.“

Das ist zu billig. Auch Georg wendet sich ab. Dass er und Soleil sich näherkommen, versteht sich von selbst; dass dabei in aufgesetzt wirkenden Dialogen der ganze (Post-)Kolonialismus verhandelt werden muss („Seit Jahrhunderten kommt ihr zu uns und klaut; ihr nehmt unsere Musik, unsere Mode, unsere Schönheit, unsere Kultur, unsere Arbeitskraft“), ist schade, weil all das ungesagt – und dafür gespielt – viel stärker wäre.

Aber Joachim Król besitzt die Gabe, selbst überzogene Standardsituationen und didaktische Dialoge, wie sie den deutschen Fernsehfilm prägen, so zu spielen, dass Szenen von großer Intensität entstehen. Für Tristan Seith gilt Ähnliches. Im letzten Drittel treffen die beiden Charaktere direkt aufeinander. Da beginnt die Handlung Weite zu atmen. Ihre Gespräche sind so einfach wie tiefsinnig: „Freunde sind das Allerwichtigste.“ „Du hast überhaupt keine Freunde.“ Dass man dem Film ein Finale mit dem Holzhammer verpasst hat, fällt kaum auf vor lauter Entzücken über diese Darsteller.

Endlich Witwer – Über alle Berge läuft an diesem Montag, 1. Mai, um 20.15 Uhr im ZDF.