„Endlich Witwer“-Fortsetzung : Was wissen die Kiffer von der Liebe?

Entführen wollten sie ihn damals, den Chemie-Kapitalisten, der auch vier Jahrzehnte später noch als dandyhafte Witzfigur (gespielt von „Born to be Dandy“ Felix von Manteuffel) eine feiste Kapitalistenvilla bewohnt. Die liegt zufällig gleich neben dem Traumbauernhof, den die Altachtundsechziger Petra (Martina Gedeck) und Jürgen (Peter Lohmeyer), die immer noch leichten K-Gruppen-Slang sprechen („das ist doch jetzt echt pathetische Scheiße“) und zu feierlichen Anlässen Hippiemode auftragen, zur „Ruheoase“ umfunktioniert haben. Terroristen waren sie natürlich nicht. Sie hatten den Industriellen nur mit der Nase in die Chemiebrühe tunken wollen, die schon seinerzeit und bis heute Felder, Wälder und Seen rund um die böse Fabrik verseuchte. Die Sache ging schief.

Aber eine Entführung hat trotzdem stattgefunden. Gekidnappt wurde Georg Weise, der von Joachim Król so wunderbar missmutig und ziellos aufrührerisch gespielte Kunstrasenproduzent aus der ungewöhnlich gelungenen Tragikomödie „Endlich Witwer“ aus dem Jahr 2019 (Buch Martin Rauhaus, Regie Pia Strietmann). Dass der einmal ein linker Abenteurer war, deutete der Film schon seinerzeit an (inklusive finalem Aufbruch mit dem Wohnmobil). Nach dem Tod seiner Frau war Georg des Lebens so begierig wie überdrüssig. Diese vielschichtige, endlich einmal nicht in einem vorgestanzten Plot gefangene Figur musste nun unbedingt mit der Nase in die fernsehübliche Nostalgieklamaukbrühe getunkt werden. Zum hanebüchen simplen Plot der Fortsetzung (Buch und Regie Anca Miruna Lazarescu) ließe sich auch sagen: Schubladenware mit sentimentalem Pott-Deckel-Finish. Und trotzdem sympathisch.

Funkenflug zwischen den Figuren

Es beginnt atmosphärisch schön genau an der Nahtstelle. Die Fahrt im Wohnmobil mit Rolling Stones-Begleitung von der Kassette ist wie der gesamte Film in das warme Gold eines ewigen Herbstes getaucht. Und dann steht er da, Georg Weiser, einen Blumenstrauß in der Hand: „Ich dachte, ich komm mal rum, ganz einfach.“ Zwei ihm vor Jahrzehnten sehr nahe Kommunarden aber lassen ihn abblitzen. Bis dahin ist noch Musik in der Sache, auch weil Martina Gedeck und Joachim Król gleich zeigen, über welche mimischen Fähigkeiten sie verfügen, Dinge so auszudrücken, dass sie das Gegenteil bedeuten. Aber während man noch die deutsche Variante von „Broken Flowers“ oder „About Schmidt“ erwarten möchte, hält die Story wenige Minuten später nicht einmal mehr mit Georg Schnitzlers flapsiger Komödie über ihren Idealen untreu gewordene Ex-Hausbesetzer („Was tun, wenn’s brennt?“, 2001) mit. Immerhin führt die Spannung zwischen den Figuren zu Funkenflug: Jürgen und Georg konkurrieren immer noch hübsch eifersüchtig um Petra.

Stets aber passiert im falschen, also richtigen Moment, was in deutschen Filmen immer passiert: Der Wagen springt nicht mehr an (der Held strandet auf dem Hof); die zickige (Ex-)Geliebte verknickst sich den Fuß und muss gestützt werden (man kommt sich näher); Weisers Tochter (Friederike Kempter) hat mit ihrer Umwelt-NGO zufällig Handfestes gegen den Chemie-Bonzen in der Hand. Schade ist es, eine solche Riege von erstklassigen Schauspielern in eine Klischee-Szene nach der anderen zu schicken, auch wenn sie sich mitunter gut herausspielen. Wie zu erwarten war, sitzt das ehemalige Straßenkampf-Trio (Brokdorf, Startbahn West) irgendwann beim Joint zusammen und spricht sich über die Vergangenheit aus. Es überrascht auch nicht, dass die alten Haudegen es noch einmal wissen wollen. Der Rentneranschlag auf das Establishment gelingt wenigstens nicht auf Anhieb. Dass sie es mit Verrat in den eigenen Reihen zu tun haben, ist längst klar. Aber die Liebe siegt auf ganzer Linie, das Private wird politisch. „Wir sind sowas von gescheitert“, das gilt hier wohl auch für die Handlung.

Und doch hat die Atmosphäre des Films etwas Einnehmendes. Die besten Szenen sind auch gar nicht die „linksversifften“, sondern jene zwischen Georg und seinem auf den ersten Blick trantütigen Sohn Gerd, den der großartige Tristan Seith als leicht hilflosen Teddybären gibt. Hier bekommt auch der Protagonist wieder Kontur, denn in all den väterlichen Anweisungen und kleinen Demütigungen („Ich sehe, du hast dich bemüht“) wird seine eigene Unsicherheit greifbar. Selbst in Liebesdingen spielt er, der darin lebenslang Gescheiterte, sich als Ratgeber auf, denn der Filius hat sich in eine Angie (Susanne Bormann) verguckt: „Ich finde sie attraktiv. Und sympathisch.“ „Ja, was denn jetzt?“ „Geht nicht beides?“ „Gerd, da kann man viel durcheinanderbringen.“

Natürlich fällt dem Sohn bald auf, dass der Alte über sich spricht, und der entscheidende Ratschlag erfolgt in die Gegenrichtung. Da ist dem alle Ambiguitäten einebnenden, kitschigen Herzkino-Finale dann Tür und Motorhaube geöffnet. Und auch Gerd widerruft, was er zuvor quasi mit Mick Jagger gesagt hatte: „Angie, you‘re beautiful, yeah/ But ain‘t it time we said goodbye?“ Sollte es Teil drei der Saga geben, so hole man Georg bitte wieder unglücklich auf den Kunstrasen zurück.

Endlich Witwer – Forever Young läuft an diesem Montag um 20.15 Uhr, im ZDF