Warum? Das ist die Frage, die über der Dokumentation „Depp v. Heard“ der Filmemacherin Emma Cooper steht. Wer im Frühsommer des vergangenen Jahres unter einem Stein gelebt und den Prozess zwischen den Schauspielern und Ex-Eheleuten Johnny Depp und Amber Heard verpasst hat, kann sich nun noch einmal in die Abgründe der Ereignisse versenken, die in den sozialen Netzwerken zum Rohmaterial für eine Hetzkampagne gegen Amber Heard wurden.

Coopers Stück ist nichts anderes als eine weitere lukrative Ausschlachtung der Auseinandersetzung, die sich Amber Heard und Johnny Depp geleistet haben. Es begann mit einem Artikel von Amber Heard in der „Washington Post“ im Dezember 2018, in dem sie Depp implizit des Missbrauchs bezichtigte. Depp reklamierte Rufschädigung und behauptete, die Darstellung, er sei ein gewalttätiger Ehemann, habe ihn seine Rolle im sechsten Kapitel der Kinoreihe „Fluch der Karibik“ gekostet.

Das war indes der zweite Prozess, der sich um angebliche Übergriffe Depps gegen seine Ex-Ehefrau drehte; einen ersten in England, in dem Depp den Verlag der britischen „Sun“ wegen seiner Bezeichnung als „wife beater“ verklagt hatte, hatte der Schauspieler 2020 ver­loren. Der Richter sah es als erwiesen an, dass zumindest zwölf der insgesamt vierzehn von Amber Heard beschrie­benen und von dem Blatt wie­der­gege­benen Vorfälle „im Wesentli­chen wahr“ seien. Depp strengte eine weitere Verleumdungsklage von fünfzig Millionen Dollar gegen Heard im US-Bundesstaat Vir­ginia an, wo die Gesetzeslage vergleichsweise gute Erfolgsaussichten versprach.

„Das ist Showbiz“

Nichts davon bringt Emma Cooper zur Sprache. Zwar betonte sie, dass sie als ehemalige BBC-Mitarbeiterin geschult sei, „keine Meinung zu haben“, und dass sie vor allem ein Stück über die zeitgenössische Popkultur habe machen wollen. „Dieser Prozess zeigte nach meiner Meinung als erster, wie grauen­haft das sein kann und wie gefährlich es ist, aber ich glaube kaum, dass wir dafür plädieren können, den Geist zurück in die Flasche zu stecken“, sagte Cooper dem „Rolling Stone“. Aber sie bemüht sich in ihrem Dreiteiler, der zuerst im Mai auf dem englischen Channel 4 lief, bevor Netflix ihn erwarb, gar nicht erst um eine Analyse oder Einordnung.

Stattdessen lässt sie noch einmal die peinlichsten Momente aus dem Gerichtssaal Revue passieren – und die bösartigen Reaktionen auf Tiktok, Youtube, Facebook. „Zu öffentlich?“, fragt an einer Stelle des Films ein Gast in einem Podcast. „Nun, das ist nun mal das Showbiz.“ Natürlich kann man das so fassen – hier standen schließlich zwei Superstars vor einem Gericht, dessen Vorsitzende Richterin Penney Azcarate Kameras zugelassen hatte, weil sie sich sorgte, Reporter würden sonst den Gerichtssaal belagern. Auch die Regis­­seu­rin Cooper befand gegenüber dem „Rolling Stone“, dass diese Verhand­lung „abseits“ von „Metoo“ gelegen habe, weil die meisten Leute den juristischen Krieg zwischen Depp und Heard in einer „Promi-Blase“ verortet sahen.

Die hämische Flut, die sich über Heard ergoss, bewog die „New York Times“ zu der Frage, ob dies der Tod von „Metoo“ sei. Frauenverbände wiesen darauf hin, dass in vielen Missbrauchs­prozessen ein „perfektes Opfer“ erwartet wird, und dass aus der Tatsache, dass Heard dies nicht gewesen sein mag, nicht gefolgert werden dürfe, Depp sei entlastet. Beobachter bemerkten auch, dass Missbrauchsopfer genau aus Angst vor Erniedrigungen, wie Heard sie erdulden musste, nicht an die Öffentlichkeit gehen und ihre Peiniger sich sicher fühlen könnten, nie zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Was ist die Wahrheit?

Emma Cooper sagt, ihre eigene Obsession mit dem Prozess habe sie zu ih­rem Film motiviert. Sie habe sich weniger für die Meinung von Experten interessiert als für den Blick auf mensch­liches Verhalten, ihr eigenes einge­schlossen. Und so sieht man in ih­rem Film wieder und wieder Leute, die in ihr Handy starren, während die Details aus der offenbar hochemotionalen und durch Drogenexzesse zerrütteten Beziehung zweier Superstars ausgebreitet werden.

Cooper sagte dem „Rolling Stone“ auch, sie „glaube an die Demokra­ti­sierung von Fakten“ in den sozialen Medien, auch wenn das die Findung der Wahrheit kompliziere. Dass sie nach der „Wahrheit“ suchen, behaupten auch die zeternden Youtuber, Tiktoker und Instagramer. Fast überall war das Urteil schnell gefällt: Heard lügt, sie schauspielert, nicht sie, sondern er sei das Opfer.

Die eigentliche Frage stellt Emma Cooper nicht. Wie nämlich unter solchen Umständen die Wahrheit überhaupt zu finden sein soll, in einem schmutzigen Prozess zweier Hollywood-Superstars mit Kameras im Gerichts­saal und einer online aufgepeitschten Öffentlichkeit. Ein Film, der sich nach Aussage der Regisseurin als kultu­relle Momentaufnahme, als Dokument der Zeitgeschichte begreift, müsste all dies zumindest aus einer kritischen Distanz betrachten, anstatt es einfach noch einmal abzuspielen. Gesehen haben wir die grässliche Show schließlich alle schon.

Heard vs. Depp läuft auf Netflix.