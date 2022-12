Wegen Desinformation : Elton John verabschiedet sich von Twitter

Plattform von Elon Musk : EU-Kommissar droht Twitter mit Strafzahlungen und Abschaltung

Die EU will, wenn nötig, hart gegen Twitter durchgreifen, kündigt Thierry Breton an. Derweil trifft der französische Präsident den Twitter-Chef Elon Musk. Ihre Themen: Hassrede auf dem Kurznachrichtendienst und „spannende Pläne“ in Frankreich.