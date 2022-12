Musk gegen Journalisten : Zensur ist bei Twitter nichts Neues

Als Elon Musk Ende Oktober nach langem Hin und Her den Kurznachrichtendienst Twitter doch übernahm, zum stolzen Preis von 44 Milliarden Dollar, war eine Reaktion der ihm nicht Gesinnten: Nichts wie weg. Wo ein erratisch handelnder Egomane mit Hang zu konservativen politischen Positionen das Sagen hat, sei kein Bleiben. Viel schöner sei es beim Messengerplateau Mastodon.

Gesagt, aber nicht getan: Twitter ist immer noch der Marktplatz der Meinungen Nummer eins, auch wenn Elon Musk alles dafür tut, dass sich das ändert. Erst hat er die halbe Belegschaft vom Hof gejagt, in Deutschland die ganze Presseabteilung entlassen, jetzt sperrt er ohne Vorwarnung die Konten von mehr als einem halben Dutzend Journalisten. Er wirft ihnen „Doxxing“ vor, also die Veröffentlichung sensibler persönlicher Daten. Die Lunte dafür lag beim Konkurrenten Mastodon. Der Twitter-Account @ElonJet hatte darauf aufmerksam gemacht, man könne bei Mastodon die Bewegungen von Musks Privatjet in Echtzeit verfolgen. Das gefährde seine und die Sicherheit seiner Familie, sagte der Raketenmann und schaltete den Flugschreiber ab und die Konten von acht Journalisten, die darüber berichtet hatten, darunter Reporter von CNN, „New York Times“, „Washington Post“, The Intercept und der bekannte Journalist Keith Olbermann.