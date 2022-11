Chaostage bei Twitter : Elon Musk ist ein Irrlicht

Hat auch Halloween gefeiert: Elon Musk auf Heidi Klums Party in New York Bild: AP

Erst wollte er, dann wollte er nicht. Schließlich hat Elon Musk Twitter doch für 44 Milliarden Dollar gekauft. Erst wirft er den Vorstand raus, löst den Verwaltungsrat auf und entlässt die Hälfte der rund 7500 Mitarbeiter per E-Mail. Dann fällt Musk auf, dass er den einen oder anderen doch braucht und ruft sie zurück. Erst sagt der Multimilliardär, er werde Twitter vom vermeintlichen Joch der Meinungsunterdrückung befreien. Dann versichert er den Werbekunden, Twitter sei „warm und einladend“ für alle.

Kaum springen Unternehmen ab, droht der „Chief Twit“, er werde sie öffentlich beschämen. Verifizierte Teilnehmerkonten kosten plötzlich acht Dollar pro Monat. Wer sich nicht identifiziert, fliegt raus. Neue Features soll es geben, die so klingen, als wolle der Raketenmann Twitter zu einer Mischung aus Amazon, Google und Facebook machen. Mit jeder neuen Äußerung, mit jedem Schritt zeigt Elon Musk, dass ihm nicht nur der Masterplan für sein sündhaft teures Spielzeug fehlt. Er hat gar keinen Plan. Kein Geschäftsmodell, keinen Begriff von politischer Öffentlichkeit. Und er hat nicht verstanden, was Twitter ist.

Trump kommt bestimmt zurück

Facebook, Google und Youtube sind darauf ausgerichtet, mit Werbung Milliarden zu verdienen. Die Milliarden verdienen sie durch Aufmerksamkeit. Diese zu schüren sind den Konzernen, werden sie nicht durch Recht und Gesetz daran gehindert, alle Mittel recht, inklusive der Ausbeutung all derjenigen, die zum Digitalkosmos beitragen. Twitter hingegen ist eine überschätzte Meinungsblase, die nicht als Werbeplattform angefangen hat.

Der Dienst transportiert schnell nützliche und wichtige Nachrichten, vor allem aber gehen hier reihenweise Choleriker an die Decke und übt sich eine vermeintliche Avantgarde im rhetorischen Kickboxen. Für Demagogen wie Donald Trump ist Twitter wie gemacht als Machtinstrument. Zu diesem wird er, da seine eigene Hetzmaschine namens „Truth Social“ nicht funktioniert, zurückkehren wollen – Musk hat ihn eingeladen –, um in den Vereinigten Staaten die Macht an sich zu reißen, ganz gleich, ob er die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt oder verliert. Twitter ist – ohne Moderation –, wie der ähnlich getaktete Dienst Telegram, ein Medium der Aufklärung und Überwältigung gleichermaßen.

Was Elon Musk, der sich als Ritter der Freiheit inszeniert, an Twitter hat, merkt er gerade nicht nur daran, dass Werbekunden abspringen, sondern auch daran, dass sich bei ihm reihenweise Protagonisten melden, die unter Meinungsfreiheit Lüge, Hetze und Propaganda verstehen und den demokratischen Diskurs zersetzen. So beschwerte sich der Brite George Galloway, glühender Anhänger der Regimes im Kreml und in Teheran, der als Moderator in Diensten des russischen Staatssenders RT steht, bei Musk darüber, dass sein Account als „Russian state afffiliated media“ – eine zweifellos zutreffende Charakterisierung – ausgewiesen ist.

Das Beispiel machte unter dem Kreml zugeneigten Konteninhabern schnell Schule: Die Putin-Propagandistin und RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan forderte Musk auf, er möge sie vom „Shadowban“ befreien. Ein „Shadowban“ bedeutet, dass Tweets bestimmter Konten nicht erscheinen oder per Hashtag zu finden sind.

Dem Putin-Apologeten Scott Ritter, einem ehemaligen Offizier der US-Army, der Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine den Ukrainern und den USA in die Schuhe schiebt, gelang es, wie das NGO-Kollektiv Disinformation Situation Center schreibt, kurzzeitig zu Twitter zurückzukehren, bevor sein Account wieder gesperrt wurde. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, verlangte von Musk derweil, die von der EU gegen russische Staatsmedien verfügten Sanktionen zu brechen.

Bei Twitter braucht es also einen kühlen, klugen, demokratisch gesinnten Kopf an der Spitze, einen Geschäfts-, vor allem aber einen Staatsmann, keinen irrlichternden, selbstverliebten „Chief Twit“. Es gibt dort viel zu tun, soll der Dienst nicht aus dem Ruder laufen. Zuviel für jemandem, der noch Elektroautos und Raketen baut und sich zu Halloween für Heidi Klums Party als Gladiator verkleidet.

Dass Musk zu den am Dienstag stattfindenden Midterms, den Zwischenwahlen zum amerikanischen Kongress, empfiehlt, die Republikaner zu wählen, spricht Bände. „Geteilte Macht zügelt die schlimmsten Exzesse beider Parteien“, twitterte der Multimilliardär: „Deswegen empfehle ich, für einen republikanischen Kongress zu stimmen, weil die Präsidentschaft demokratisch ist.“

Geteilte Macht? Der republikanische Kandidat Donald Trump hat beim Sturm aufs Kapitol schon einmal versucht, sich an die Macht zu putschen. Mit Gewaltenteilung und demokratischen Spielregeln hat er nichts am Hut. Wir werden sehen, ob ihm Musk mit Twitter zu Diensten ist.