„Eldorado – Alles, was die Nazis hassen“ zeichnet ein komplexes Bild der 20er- und 30er-Jahre in Berlin. Das ist aufschlussreich und gelungen.

Als 1932 der Nachtklub „Eldorado“ in Berlin-Schöneberg schließen muss, markiert das für die queere Subkultur der Hauptstadt eine weitere Eskalationsstufe der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Es ist ein Zeichen des beginnenden Unsichtbarmachens „Andersartiger“. Zuvor war der Klub, dessen Reklame versprach „Hier ist’s richtig“, Sichtbarkeitsort gelebter, auch sexueller Vielfalt.

Charlie Chaplin und Marlene Dietrich waren genauso zu Gast wie SA-Befehlshaber Ernst Röhm oder der deutsche Tennisstar Gottfried von Cramm mit seiner Frau Lisa von Dobeneck. Charlotte Charlaque und Toni Ebel gehörten zu den Gästen, Transfrauen, die zu den ersten Personen zählten, die im „Institut für Se­xu­al­wissen­schaften“ von Magnus Hirschfeld geschlechtsangleichend operiert wurden. Legendär sind die frivolen Darbietungen des „Eldorado“. Einige der Künstler wurden Stars, wie Claire Wal­doff („Männer raus aus’m Reichstag“).

Verfolgung von „Andersartigen“

Diese Seite von Berlin galt vielen als beispielloses „Sündenbabel“. In den Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts gab es jedoch mehr als hundert ähnliche Etablissements in der Stadt. Gleichzeitig begann „die schlimmste Verfolgung von Homosexuellen in der Geschichte“, wie es in der Netflix-Doku „Eldorado – Alles, was die Nazis hassen“ heißt.

Mehr zum Thema 1/

In neunzig Minuten, die überborden vor Quellenmaterial, Dokumenten, Einschätzungen von Experten und biographischen Darstellungen, setzt diese Gleichzeitigkeit der Vernichtungsideologie der Nazis und der Verfolgung queeren Lebens den Ton. Der Blick richtet sich auf die Opfer, die mithilfe des „Schwulenparagraphen“ 175 verfolgt wurden und auf sogenannten „Rosa Listen“ der Polizei standen (die von der SS und der Gestapo benutzt wurden), auf offen lesbisch lebende Paare und insbesondere auf Transmenschen.

In der Geschichte des hundertjährigen Walter Arlen, der von seiner im Vernichtungslager ermordeten Jugendliebe „Lum­pi“ aus Budapest erzählt, in der Beziehungsgeschichte Gottfried von Cramms und seines Freundes, des Schauspielers Manasse Herbst, und anderen der hier Porträtierten kommt auch die Verfolgung jüdischer Bürger in den Blick. Schwul und jüdisch oder sozialdemokratisch und freiheitlich orientiert wie der international angesehene Wissenschaftler Magnus Hirschfeld – die Doku macht überdeutlich, wie sich in der menschenverachtenden nationalsozialistischen Ideo­lo­gie gleichermaßen Abscheu vor freiheitlicher Selbstbestimmung wie definierter „An­ders­artigkeit“ zeigten.

Gibt es Analogien zu heute?

Warum haben die Zwanziger und Dreißiger, haben Serien wie „Babylon Berlin“ oder „Eldorado KaDeWe“ zurzeit Konjunktur? Neben all den Schauwerten, die das glitzernde, verelendete Berlin bietet? Der „Tanz auf dem Vulkan“, der Wendepunkt, die Bedrohung der damals jungen Demokratie, die weltwirtschaftlichen und weltgeschichtlichen Verwerfungen bieten anscheinend Anlass für Analogien zur Gegenwart. Freilich auch für Kurzschlüsse. „Eldorado – Alles, was die Nazis hassen“ dagegen ist sorgfältig in Darstellung und Analyse und stellt im Exposé fest: Es finde sich „kaum ein anderer Zeitpunkt in der Geschichte, wo Freiheit und Unterdrückung so nah zusammenliegen“.

Die erste Hälfte der Dokumentation stellt das Berliner Leben auch im Hinblick auf die differenzierte Presselandschaft mit „Special Interest“-Publikationen, auf Fortschritte der Sexualwissenschaften und den Aufbruch der Künste dar. Insbesondere die Reenactment-Szenen sehen darin wie Ausschnitte aus dem Film „Cabaret“ aus, der rasante Schnitt wirkt arg schnipselig. Seine aufklärende Wirkung entfaltet „Eldorado“ vor allem in der zweiten Hälfte mit Mitteln der Information, Fiktion und einer feinen Dramaturgie. Hier überzeugen auch die Darstellungen mit Schauspielern. Über die gesamte Strecke gelingt es Regisseur Benjamin Cantu, Ereignisgeschichte, Ideologieanalyse, Alltagsgeschehen und exemplarische Biographien zu verbinden. Erzählt wird das Schicksal des Transfrauenpaares Charlotte und Toni, die Bedrohungen von Gottfried, Manasse und Lisa, die Leben von Magnus Hirschfeld und SA-Befehlshaber Ernst Röhm.

Die Doku endet im Hier und Jetzt, mit Walter Arlen, der, 1939 emigriert, als Komponist in Hollywood reüssierte, mit Howard Myers eine neue Lebensliebe traf und nun, mit hundert Jahren, sein „The City of West Hollywood Marriage Certificate“ in Händen hält. Am 2. Juli 2013 heiratete das Paar, es „hat nichts geändert, aber es war eine stille Genugtuung“, sagt Myers. Zum Schluss dieses Films gibt es in Kurzform den weiteren Lebens- oder Sterbeweg seiner wichtigsten Protagonisten. Am Ende aber stehen zeitgeschichtliche Polizeifotos namenloser, unter Anwendung des in der Bundesrepublik erst 1994 vollständig abgeschafften Paragraphen 175 verhafteter Schwuler. Ihre Namen sind unbekannt, und ihr Verbleib ist es auch.

Bei Netflix von heute an abrufbar.