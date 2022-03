Videospiel „Elden Ring“ : Der perfekte Beziehungskiller im Test

Mit „Elden Ring“ können sich ambitionierte Videospieler hervorragend selbst quälen – und ihre Partnerschaft ernsthaft gefährden. Wer nicht zu viel Freizeit hat, fängt am besten gar nicht erst an.

„Soll ich euch halten?“, fragt die verschleierte Frau in Schwarz. Ein selbstloses Angebot in einer grausamen Welt, in der etwas Nähe nicht schaden kann. Ihr legt den behelmten Kopf in ihren Schoß und vergesst für einen Moment den Schmerz. Was euch niemand sagt: Die Umarmung kostet fünf Prozent der Lebensenergie, was im Kampf gegen den nächsten Baumwächter tödlich sein kann. In „Elden Ring“ gibt es nichts geschenkt, erklärt wird auch nichts.

Wie aktiviere ich den Aufzug von Dectus? Wo bekomme ich den Doppelklingentalisman? Und wie besiege ich den Roten Wolf von Radagon? Die Google-Suche ist voll mit Tutorials für das neue Videospiel der Dark-Souls-Schöpfer. Kein Wunder, ist das japanische Entwicklerstudio From Software doch bekannt dafür, den Spielern so übermächtige Gegner entgegenzustellen, dass man oft versucht ist, den Controller an die Wand zu werfen. Das „Soulslike“ – also ein Spiel in der Art von Dark Souls – ist mittlerweile zum eigenen Genre geworden, das zugleich düstere Atmosphäre und einen frustrierend hohen Schwierigkeitsgrad verspricht.

Ein „Befleckter“ zwischen Leben und Tod

Das neue Elden Ring bildet da keine Ausnahme. Es macht sich nicht einmal die Mühe, seinen eigenen Plot zu erklären, man bekommt nur hier und da eine Ahnung zwischen zahlreichen Bildschirmtoden. Besonders kompliziert ist es nicht: Der titelgebende Elden Ring wurde zerstört, seine Einzelteile sind im Besitz von fünf mächtigen Halbgöttern. Der Protagonist, ein „Befleckter“ zwischen Leben und Tod, reitet auf seinem geisterhaften Ross durch das Zwischenland, um die Halbgötter in ihren Festungen aufzuspüren und zu erledigen, den Ring wieder zusammenzufügen und zum Elden Lord zu werden.

Spontan muss man an Herr der Ringe denken, doch der Elden Ring ist kein Ring, den man sich an den Finger steckt – vielmehr ein großer Kreis, der die Welt im Innersten zusammenhält, wenn er nicht gerade kaputt ist. An die Ränkespiele von Game of Thrones denkt man beim Spielen weniger, dabei war der Serienschöpfer George R. R. Martin an Elden Ring beteiligt. Allerdings ging es weniger um den Plot als um das „Worldbuilding“, wie er in seinem Blog erklärt. Zudem liegt die Zusammenarbeit Jahre zurück: „Videospiele sind genauso groß wie Filme heutzutage (größer sogar) . . . und brauchen genauso lange in der Entwicklung.“

Man mag sich gar nicht ausmalen, wie lange die Entwicklung solch eines gigantischen Spiels gedauert haben muss. Elden Ring bietet Stoff für drei Spiele, mindestens. Zum ersten Mal setzen die Dark-Souls-Schöpfer auf eine wirklich offene Spielwelt mit einer riesigen Weltkarte, auf der sich selbst die besten Pfadfinder nur mit einiger Mühe zurechtfinden. Aus den kryptischen Hinweisen, die man von anderen Charakteren erhält, wird man auch nicht viel schlauer. Überall warten neue Gegnertypen, optionale Bosskämpfe oder seltsame Gegenstände, von denen man nicht weiß, wozu sie gut sind. Umgekehrt kann es beim Ritt über Stock und Stein leicht passieren, dass man einen essenziellen Gegenstand verpasst. Der Rezensent wunderte sich stundenlang, warum er keine Geister beschwören konnte, wie es die Profis in den Youtube-Videos vormachen. Irgendwann fiel ihm auf, dass er die Hexe Renna zu Beginn verpasst hatte – und damit auch die geisterrufende Glocke.

Als es endlich klappte mit der professionellen Geisterbeschwörung, wurde das Spiel auf einen Schlag um einige Schwierigkeitsstufen leichter. Steht man einem übermächtigen Obermotz gegenüber, schickt man einfach ein paar Geisterwölfe zur Ablenkung los. Der Riese drischt auf sie ein, und man fällt ihm unbemerkt in den Rücken. Ansonsten gilt es, penibel die Bewegungsmuster starker Gegner auswendig zu lernen. Wer in Panik verfällt und einen Moment zu früh ausweicht, der verliert, auch das Zeitfenster zum Angreifen ist winzig klein.

Die überstarken Gegner, die riesige Spielwelt und die kryptische Erzählweise machen Elden Ring zu einem Spiel, mit dem man sich tagelang einschließen kann, wenn man das möchte. Ordentlich untertrieben haben die Entwickler jedenfalls mit den angekündigten 30 Stunden Spielzeit für die Haupthandlung. Der Streamer und Youtuber Michael „Lobos Jr.“ Villalobos, einer der bekanntesten Souls-Spieler, hat sich nach eigenen Angaben 14 Stunden lang an einem einzigen optionalen Bosskampf die Zähne ausgebissen. Angesichts des Mangels an neuen Blockbuster-Spielen in Corona-Zeiten scheint die Community genau auf eine zeiterfüllende Beschäftigung dieser Art gewartet zu haben. Auf der Bewertungsplattform Metacritic stieg Elden Ring zur Veröffentlichung als eins der bestbewerteten Spiele überhaupt ein.

Trotzdem sei hier eine Warnung ausgesprochen: Fangen Sie am besten gar nicht mit Elden Ring an, sonst stellen Sie Ihre Partnerschaft auf eine harte Belastungsprobe. Nicht umsonst kriegt der Spieler überall im Zwischenland aufs Brot geschmiert, er sei „maidenless“, also „ohne Frau“ oder einfach „jungfräulich“ – wer die Welt retten muss, der hat keine Zeit für Zärtlichkeiten.

Elden Ring gibt es für PC, PS5, PS4 und Xbox, 49 bis 68 Euro.