„Einsatz in den Alpen“ bei RTL : Auf der Alm, da gibt es Action

Was dabei herauskommt, wenn man die Stunt-Festigkeit von „Cobra 11“ mit den Kulissen des „Bergdoktors“ paart: Die Serie „Einsatz in den Alpen - Der Armbrustkiller“ ist sehr fetzig und sehr unterkomplex.

Wenige fiktionale Programme sind im deutschsprachigen Fernsehen so erfolgreich wie der Dauerbrenner „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Seit 1996 läuft die Serie mit inzwischen knapp 400 Folgen bei RTL. Beachtlich ist auch der „Bergdoktor“ mit mehr als 140 Folgen seit 2008 beim ZDF. Sucht man die ideale Quotenformel solcher Serien, also die Verbindung des Stuntspektakels von „Cobra 11“ und des Menschelns vor Massiven beim „Bergdoktor“, dann ist man bei „Die Bergretter“, auch beim Heimatsender ZDF.

„Die Bergretter“ verbinden in Ramsau am Dachstein touristische Ansichten mit großherzigem Helfen sowie spannendes Extremsporteln mit positivem Ausgang. Man könnte dieses Programm auch als den Streber unter den Heimatserien bezeichnen. Selbst für Terence Hill, der mit Bud Spencer über Jahrzehnte das beliebteste Kloppen-mit-Humor-Duo der Deutschen bildete („Vier Fäuste für ein Halleluja“, 18 gemeinsame Filme in 35 Jahren), gab es zwischen 2011 und 2015 noch eine Hauptrolle als verschmitzter Haudrauf zwischen Föhren und Zirben – als Förster Pietro in „Die Bergpolizei – Ganz nah am Himmel“. Am Pragser Wildsee spielte Hill, bürgerlich Mario Girotti, gebürtiger Venezianer, mehrere Staffeln lang den Ranger aus Tirol, der die Polizei auf unwegsamen Gebirgspfaden reitend unterstützt. Hill räumte bei der Ausstrahlung der RAI-Produktion vor allem im Bayerischen Fernsehen ab.

Hinter den Kulissen wirken Profis

Solche Programme sind das Erbe des Heile-Welt-Heimatfilms der Fünfziger- und Sechzigerjahre, mögen sie auch kameratechnisch und sportiv noch so gepimpt sein oder auf der Autobahn spielen. GoPro am Mountainbikerhelm statt Försterliesl vor dem Herrgottswinkel. Genau so verhält es sich nun mit „Einsatz in den Alpen – Der Armbrustkiller“, einem Neunzigminüter, der bei genügend Publikumszuspruch Pilotfilm zur RTL-Serie sein soll. Nimmt man hier alles ernst, die Handlung, logisch löchrig wie eine alte Wandersocke, die Charaktere, stereotyp bis zur Lächerlichkeit, die Präsentation der Stadt Innsbruck wie aus einem Flyer zur Wirtschaftsförderung für Schurken und Geldwäscher, dann verkennt man die Eigentümlichkeit – und die Absicht – dieser Form von Unterhaltung. Hinter den Kulissen wirken Profis, die sich auskennen. Und vor der Kulissen majestätischer Bergwelten agieren zumeist Schauspieler, die man nicht schon aus anderen Filmen kennt.

Die ersten fünfzehn Minuten setzen das Alpenspektakel in Gang. Mountainbiker mit Helmkameras rasen auf schmalen Wegen Richtung Tal (Willy Bogners Ski­action sieht da fast billig aus), bis vor ihren Rädern eine plötzlich auftauchende Frau, von einem Armbrustpfeil getroffen, die Steilwand hinab in die Tiefe stürzt. Auftritt des SEKs mit Hubschrauber und Einsatzleiter Sebastian Falk (Peter Fieseler), der immer noch Händel mit seiner Exfrau, der Staatsanwältin Sophie (Alissa Jung), hat. Man bringt sich auf einem Hochplateau in Stellung. Irgendwo im unwegsamen Gelände muss sich der Serienkiller, der sechs Opfer auf dem Gewissen hat, verstecken. Es gilt, ihn in die Enge zu treiben. Sebastians Bruder Tom (Jochen Matschke), Held in spe, ist nicht im Bild und bei einem Undercover-Einsatz gegen die vom Paten von Innsbruck befehligten Dealer abgelenkt. Tom gilt als unzuverlässig und dauerhaft ausgetickt, seit seine Freundin Opfer des Killers wurde. Als ihm einer der Dealer von der Mörderhatz am Berg berichtet, akquiriert Tom Falk im Nu Geländemotorrad und Gewehr und rast, aus dem Nichts kommend, das Geröllfeld hoch. Das hätte er besser gelassen. Eine gigantische Steinlawine löst sich, der Polizeihubschrauber geht hops, Tom rettet die Pilotin Nina (Agnes Decker) gerade so und erscheint zum bombastischen Soundtrack (Komposition Daniel Freundlieb) in einer sonnenverdunkelnden Staubwolke. In den Bergen fällt eben alles ein bis zwei Nummern erhabener aus. Dafür sorgen Regisseur Ralph Polinski („Alarm für Cobra 11“) und Autor Timo Berndt („Sarah Kohr“). Die Schauwerte kann man ihnen nicht absprechen.

Aus Alleinkämpfer Tom wird kurz darauf ein Outlaw-Trio. Die Pilotin Nina wird von ihrem sexistischen Vorgesetzten suspendiert (dabei ist sie ihm als Jahrgangsbeste bloß ein Dorn im Auge), ferner gesellt sich der autistisch wirkende Polle (Hendrik Heutmann) hinzu. Polle ist ein genialischer Typ, früher Gebirgsjäger, jetzt bloß noch Pfleger seines besten Kumpels, des treuen Esels Fiete, dem man eine Art Begleithund-Rolle übertragen hat. Zu dritt, eigentlich aber zu viert, klären sie nun mit viel Klettern und Herumhängen in der Wand, mit Ballern, Kloppen und Kombinieren diesen Fall auf. Anflüge von Verbalkomik gibt es auch, daneben Berge satt (Kamera Christian Paschmann, Michael Anlauff). Im Stunt- und Digitaleffekte­department wurden sicher Überstunden gemacht. Die Optik ist hochwertig, aber nichts für Zuschauer mit Komplexitätsanspruch. Wer bei Jochen Schweizer ein Baggererlebniswochenende bucht, erwartet auch keine Lektion zu Bruno Liebrucks’ Dreistrahligkeit der semantischen Relationen.

Einsatz in den Alpen – Der Armbrustkiller läuft bei RTL+ und heute um 20.15 Uhr bei RTL.