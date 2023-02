Wenn man zwei Quotengaranten miteinander multipliziert, kommt nicht unbedingt Erfolg im Quadrat heraus. Da kürzt sich, vulgärmathematisch, wohl einiges weg. So muss die Kinoauswertung der prächtig besetzten Produktion „Eingeschlossene Gesellschaft“ (2022) – der Vater eines versetzungsgefährdeten Schülers nimmt darin ein ganzes Lehrerzimmer als Geisel – von Bestsellerautor Jan Weiler („Maria, ihm schmeckt’s nicht!“; „Das Pubertier“) und Knallerfilmregisseur Sönke Wortmann mit nur rund 330.000 Zuschauern selbst unter Abzug eines Corona-Malus als Enttäuschung gelten.

Schulkomödien sind hemmungslos beliebt

Zwar sind Schulkomödien hemmungslos beliebt, weil sich alle mit diesem Biotop identifizieren können. Allerdings will dieser Film, wie schon die kecke Sartre-Anspielung zeigt (das Lehrerzimmer als Entsprechung der Hölle in „Geschlossene Gesellschaft“ ist apart), gar kein Blödelfilm sein, in dem die dümmsten Kevins und Chantals als heimliche Helden gelten. Vielmehr stürzt sich die Handlung mit so viel Verve auf die Fördern-oder-Fordern-Grundproblematik aller Pädagogik, dass man von einem regelrechten Diskursfilm sprechen könnte. Was ja zumindest interessant klingt.