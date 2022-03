Medien in Russland : Wie mächtig ist die Propaganda?

Die Menschenrechtsanwältin Maria Eismont bei einer Demonstration in Moskau am 3. März Bild: privat

Maria Eismont

Maria Eismont war viele Jahre lang Journalistin, schrieb für das Magazin „The New Times“ und die Tageszeitung „Vedomosti“, für Reuters berichtete sie aus dem Tschetschenienkrieg. Seit vier Jahren ist sie Anwältin und vertritt vor allem Menschen, die bei Demonstrationen verhaftet werden. Wir erreichen sie am Dienstag im Moskau.

Fast alle unabhängigen Medien sind in Russland verboten, viele Journalisten haben das Land verlassen. Wie informieren Sie sich jetzt noch?

Es gibt noch ein paar unabhängige Quellen, zum Beispiel die Zeitung „Nowaja Gaseta“. Aber es herrscht eine typische Kriegszensur: Man darf den Krieg nicht Krieg nennen. Deshalb haben viele Journalisten das Land verlassen. Per Telegram kommt man noch an Informationen über den Krieg, das ist nicht schwer. Das Problem ist, dass sich viele Leute gar nicht die Mühe machen. Oder sie sehen das und sagen: Das ist alles Fake. Wenn das alles nicht in einem globalen Atomkrieg endet, der uns alle tötet, wird es eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft sein, zu analysieren, wie diese Propaganda in all den Jahren funktionierte und welche Wirkung sie auf die Menschen hatte. Wie sie es geschafft haben, dass niemand mehr irgendjemandem traut. Ich kenne viele Leute, denen man Fotos aus der Ukraine zeigt und die dann sagen: Ich glaube, das ist ein Fake.