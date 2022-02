Dilemmafilm im ZDF : Der Griff nach dem Regenbogen

Seit einem Jahr befasst sich der Ethikrat mit dem Thema Coronavirus, das keines mehr sein sollte, seit hochwirksame Impfstoffe existieren, die kaum Nebenwirkungen haben und ausreichend zur Verfügung stehen. In einem Film über eine verheerende Pandemie wäre so etwas ein fast unglaubwürdiges Happy End. Die eigentlichen pharmazeutisch-ethischen Fragen liegen denn auch ganz woanders, wie uns ein konzentriertes ZDF-Drama (mit weniger klarem Happy End) in Erinnerung ruft. Es ist ein Dilemma-Film, der mit Abstrichen auch als Spielhandlung überzeugt und sich wohltuend abhebt von den Experimentalanordnungen Ferdinand von Schirachs, die an moralische Tribunale erinnern.

Hier wird der Konflikt, der durchaus debattentauglich ist, auf den kleinstmöglichen Radius heruntergebrochen: ein krankes Kind und seine Familie auf der einen, die Geschäftsführerin eines Pharmaunternehmens auf der anderen Seite. Das intensiviert das Geschehen ungeheuer. Hilflos wirkt alle Rationalität gegen den Schmerz der Betroffenen. Neben dem realistischen Drehbuch von Jörg Tensing und der unaufdringlichen Regie von Elmar Fischer sind es vor allem die hervorragenden Hauptdarsteller, die den Film tragen: Christian Erdmann und Annika Blendl als verzweifelte Eltern, Lisa Maria Potthoff als kühl abwägende und doch vom Schicksal der Familie berührte Managerin Julia Schemmel, die in erster Linie freilich den Bilanzen der Firma Berner & Braun verpflichtet ist. Sie wurde schließlich eingestellt, um das Berliner Unternehmen an die Börse zu bringen.

Was dem Drama seine Fallhöhe verschafft, ist die grauenhafte Erkrankung der kleinen Emily (Jasmin Kraze). Die juvenile Neuronale Ceroid-Lipofuszinose CLN3, die sogenannte Kinderdemenz, ist eine seltene Stoffwechselerkrankung, die wie alle NCL-Formen zurzeit als unheilbar gilt. Mit etwa acht Jahren beginnt bei vermeintlich gesunden Kindern plötzlich ein geistiger Abbau, der mit Erblinden, Sprachverlust, Beweglichkeitsverlust und Epilepsie einhergeht und innerhalb von etwa zehn Jahren zum Verlust aller Körperfunktionen und zum Tod führt. Berner & Braun arbeitet an einem Medikament, das das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten kann. Eine klinische Studie in Südkorea zeigt so vielversprechende Ergebnisse, dass sich Schemmel, die den Börsenerlös nach oben treiben will, dazu hinreißen lässt, die Ergebnisse zu „leaken“.

Schnell wird Emilys Vater auf die Entwicklung aufmerksam und verlangt, unterstützt von einer wachsenden Social-Media-Kampagne, die Herausgabe des noch nicht zugelassenen Medikaments. Rechtlich ist das möglich als sogenannter „compassionate use“, eine auch in Europa erlaubte Härtefallregelung. Das Pharmaunternehmen gerät unter Druck.

Und doch ist das, was zunächst wie eine Schutzbehauptung der in Wahrheit um den Marktwert besorgten Managerin wirkt, nicht aus der Luft gegriffen: Im schlimmsten Fall könnte die zu frühe Anwendung dazu führen, dass die gesamte Entwicklung weit zurückgeworfen wird. Die um ihr Kind Kämpfenden stünden als Egoisten da. Das ist das eigentliche Dilemma: Ist es moralisch vertretbar, für eine mögliche Verbesserung der Situation einer einzelnen Patientin den Erfolg eines Medikaments, auf das viele Menschen sehnsüchtig warten, zu gefährden?

Pharmaunternehmen stehen häufig vor solchen riskanten Entscheidungen, die sie bei Misserfolg ihren Ruf, Investoren und ganze Forschungsprojekte kosten können. Dem Film ist hoch anzurechnen, dass er es sich nicht einfach macht. Dass die Eltern sich im Kampf gegen die kaltherzige Pharmamafia wähnen und auf stets empörungsbereite Influencer setzen, ist nachvollziehbar; aber selbst sie scheinen zu ahnen, dass hinter ihrer Hoffnung vor allem Verzweiflung steckt. Schemmel wiederum sucht nach Wegen, die Entscheidung zu umgehen, aber als endlich eine zweite Studie aufgelegt wird – noch vor Beendigung der ersten –, zeigt sich, dass sich Emilys Zustand so sehr verschlechtert hat, dass sie für eine Teilnahme nicht mehr infrage kommt. Allmählich geht den Leidenden auf, wie viel wertvolle Zeit sie vertan haben, die sie besser mit ihrer sterbenden Tochter verbracht hätten. Auch so lässt sich Nietzsches Bild von der Hoffnung als Regenbogen über dem dahinstürzenden Bach des Lebens nämlich deuten: eine schöne Schimäre, die vom Wesentlichen ablenkt. Dann aber geschieht doch noch etwas Unerwartetes.

Sympathisch geht es kaum zu bei Berner & Braun. Das soll wohl den Verdacht ausräumen, die selten von Mitleid angetriebene Pharmaindustrie zu altruistisch dargestellt zu haben. Klischeehaft wirkt es, wenn die Managerin massiv an ihrer Kinderlosigkeit leidet (Erfüllung im Beruf: Fehlanzeige) und wenn Fischer die Lebensentwürfe plakativ kontrastiert: hier das sterile, einsame Luxusapartment, dort das urgemütliche Haus mit Garten, in dem Emily mit ihren Eltern wohnt. Zu sentimental und zu symbolisch wirkt zudem ein Zufallstreffen von Julia und Emily. Das zentrale Verdienst des Films aber ist, deutlich zu machen, dass zwischen den Bemühungen, das Beste für die Gesellschaft (und die Gesellschafter) zu erreichen, und jenen, die sich aufs Individuum richten, schmerzliche Widersprüche auftreten können, auch da, wo es um mehr geht als um eine Impfung oder das Tragen von Masken.

