Netflix-Doku über Hollywood-Ikone : Wie starb Marilyn Monroe?

Als sich die junge Norma Jeane Baker ihre braunen Locken wasserstoffblond färbte, dürfte sie wohl kaum geahnt haben, dass sie mit diesem Look in die Geschichte eingehen würde. Filmikone und Sexsymbol – Marilyn Monroe ist Archetyp des Hollywood-Glamours, aber auch tragische Figur in einem misogynen System. Eine neue Netflix-Doku rekonstruiert nun die letzten Stunden im Leben der Schauspielerin. Dem offiziellen Bericht nach starb Marilyn Monroe am 4. August 1962 an einer Überdosis Schlafmittel. 60 Jahre später ranken sich immer noch Verschwörungstheorien um ihren rätselhaften Tod. War es Suizid? Ein Versehen? Oder gar Mord? Der Titel der Dokumentation „Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder“ verspricht viel – und hält wenig.

Die Regisseurin Emma Cooper stützt sich auf die Recherchen des irischen Journalisten Anthony Summers, der auch als Erzähler durch den Film führt. In mehr als 650 Interviews versuchte er zu Beginn der 1980er-Jahre, den Tod der Monroe aufzuklären. Die Tonbänder waren bis heute unter Verschluss. Gewiss ist es ergreifend, die Interviews mit der Familie von Monroes Psychiater oder den Regisseur Billy Wilder in Originalaufnahme zu hören, neue Erkenntnisse liefert das jedoch nicht. Bereits 1985 hat Summers seine Recherche in einem Buch veröffentlicht. Wieso Netflix fast 40 Jahre später eine große Enthüllungs-Doku daraus macht, bleibt fraglich.