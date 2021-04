Barbara Hans verlässt „Spiegel“ : Eine Chefin geht von Bord

Barbara Hans beendet am 30. April ihre Arbeit in der Chefredaktion des „Spiegels“. Wie der Verlag bekanntgab, habe Hans dies mit dem „Vorsitzenden der Chefredaktion“, Steffen Klusmann, „gemeinsam und im besten gegenseitigen Einvernehmen“ entschieden. Klusmann bedankte sich und wünschte alles Gute. Hans habe „viele Kolleginnen und Kollegen inspiriert, das Haus hat ihr viel zu verdanken und wird sie vermissen“.

Ganz so einvernehmlich, wie das klingen soll, gestaltet sich der Vorgang freilich nicht. Das war schon im Februar deutlich geworden, als 136 Mitarbeiter einen internen Beschwerdebrief unterzeichneten (F.A.Z. vom 2. Februar), der den Umgang der Chefredakteure Klusmann und Clemens Höges mit ihrer Kollegin kritisierte und als „fatal“ bezeichnete – „menschlich, kommunikativ und strategisch“. In dem Brief hatte es geheißen, man sei nicht nur „traurig und wütend“ über den Umgang mit Barbara Hans, sondern auch über das „dröhnende Schweigen“, mit dem die Chefredaktion nach außen auf den Konflikt reagiere. Dort hatte man zuvor in einem Artikel des Branchendienstes „Horizont“ durchblicken lassen, dass die Umstände von Hans’ Elternzeit zu dem Zerwürfnis innerhalb des Führungstrios beigetragen hätten.

Barbara Hans selbst schreibt, sie blicke mit „Freude und Stolz“ auf die „vergangenen sechzehn Jahre Spiegel“: „Es war eine intensive und extrem produktive Zeit als Redakteurin, Reporterin, Chefredakteurin.“ Sie hatte als Volontärin bei „Spiegel Online“ und dem „Spiegel“ begonnen und danach als Redakteurin, Reporterin und Ressortleiterin gearbeitet, bevor sie 2014 in die Chefredaktion von „Spiegel Online“ berufen worden war. 2016 wurde sie dort Chefredakteurin. 2019 wurden die Chefredaktionen von Print und Online zusammengelegt.