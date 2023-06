Vierzig ist die magische Zahl. Mit vierzig Minuten Verspätung beginnt der Eröffnungsfilm der 40. Ausgabe des Münchner Filmfests. „The Persian Version“ ist für die meisten Besucher vierzig Minuten zu lang. Aber das ist weniger wichtig an einem Abend, an dem Münchens Bürgermeisterin Kathrin Habenschaden die Weltoffenheit der Stadt beschwört. Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach verweist auf illustre Filmfest-Gäste der Vergangenheit, wie Michael Caine, Antonio Banderas und John Malkovich, und bescheinigt der scheidenden Filmfest-Chefin Diana Iljine eine „feinsinnige, zugewandte, beharrliche Art“, mit der sie es geschafft habe, „Ideen zu Wirklichkeit werden zu lassen“. Zum Beispiel den Eröffnungsfilm „The Persian Version“ samt Crew an die Isar zu holen.

Beim Sundance Festival gab es für die iranisch-amerikanische Culture-Clash-Komödie einen Publikumspreis. Regisseurin Maryam Keshavarz erzählt auf drastische Weise ihre Lebensgeschichte, projiziert auf ihr filmisches Alter Ego, die lesbische Filmemacherin Leila, die von einem Drag-Darsteller geschwängert wird und neben dem Kampf um ihre Identität die komplizierte Familiengeschichte aufarbeitet. Die Hauptdarstellerin Niousha Noor, die die Mutter der Protagonistin spielt, sagte im Gespräch mit der F.A.Z., dass sich durch diese Rolle ihr Blick auf die eigene Familie verändert habe: „Plötzlich verstand ich, warum meine Mutter so gehandelt hatte.“

Der Medienstandort München steht an einem Scheideweg. Die Präsidentin der Münchner Filmhochschule, Bettina Reitz, benennt im Gespräch zahlreiche junge Talente, für die das Münchner Filmfest „zweifellos eine Startrampe“ gewesen sei, und verweist auf die Veranstaltungen in ihrem Haus zur Künstlichen Intelligenz im Film. Auf der anderen Seite bereut es der Gründer des „Seriencamps“, Maiko Solf, nicht, München den Rücken gekehrt zu haben und nach Köln gewechselt zu sein. Er habe die Wahl gehabt, in München weiterzuwurschteln oder mit echter Begeisterung und Unterstützung nach Nordrhein-Westfalen zu gehen. Das gerade beendete erste Kölner „Seriencamp“ habe seine Erwartungen übertroffen.

Diversität vor und hinter der Kamera

Selbstverständlich muss sich München grundsätzlich keine Sorgen machen, wenn ein Big Player wie Amazon Prime Video hier residiert und seine Programm-Highlights ankündigt. Geschäftsführer Philip Pratt berichtet vom weltweiten Erfolg des „Greif“ und verspricht „weiterhin eine große Genrevielfalt, wie wir sie bisher mit Produktionen wie ,Sachertorte‘, ,Luden‘, ,Lol‘ und ‚Damaged Goods‘ schon unter Beweis gestellt haben.“ Ein baldiges Verfallsdatum hat die Fußballdoku „All or nothing“, die im September läuft. „Wir geben echte Einblicke, wie Hansi Flick das Team in Qatar geführt hat, und konnten Bela Rethy als Sprecher gewinnen.“

In der Abteilung Fiktion wartet Amazon Prime Video mit Eigenproduktionen wie „Last Exit Schinkenstraße“ mit Marc Hosemann, Oli Schulz und Heinz Strunk auf: Alternde Musiker suchen im „Megapark“ ihr Glück und kreieren einen Hit. Hosemann ist auch in der dritten Staffel von „Die Discounter“ als überforderter Filialleiter im Einsatz. Besonders viel verspricht sich Amazon Prime von dem Film „Trunk“, in dem Sina Martens eine Frau spielt, die in einem Kofferraum eingesperrt ist. „Ein reiner Überlebenskampf“, sagt Pratt, der gerade im Schneideraum den fertigen Film gesehen hat. Hohe Erwartungen ruhen auch auf der Verfilmung von Sebastian Fitzeks „Die Therapie“, produziert von Regina Ziegler. Anke Engelke und Sebastian Pastewka drehen „Never Ever“ für Prime Video.

Schließlich steht Moritz Bleibtreu im Seehaus, um seine Zusammenarbeit mit Prime Video zu bewerben. In „Victor bringt’s“ spielt er einen Handwerker, der in Berlin mit seinem Sohn Enzo die Leute heimsucht – in einem Fake-Elektrotransporter. Ganz einfach um die Stromparkplätze belegen zu können. „Sehr albern und trotzdem sehr gut“, sagt Bleibtreu, seien die Folgen, in denen laut Produzent Henning Kamm beim Dreh bis Mitte Juli auch nach Herzenslust improvisiert wird.

Amazon setzt auf Unterhaltung, der Konkurrent Netflix gibt sich gesellschaftspolitisch getrieben. Auf der Veranstaltung „Inklusion im Film“ im Amerikahaus sagt die Netflix-Beauftragte Sasha Bühler bei einer Podiumsdiskussion, Behinderte und diverse Menschen sollten adäquat vertreten sein, vor und hinter der Kamera. Bislang sei das in Amerika bei nur 4,2 Prozent der Produktionen der Fall, bei einem Anteil der Betroffenen an der Bevölkerung von 18 bis 22 Prozent. „Wir müssen uns verbessern“, sagte Sasha Bühler in München.

Über den Netflix-Fonds für Chancengleichheit und Inklusion werde man innerhalb von fünf Jahren 100 Millionen Dollar in Talente aus unterrepräsentierten Gruppen investieren. Man sei in 190 Ländern mit Netflix vertreten, in sechzig Ländern sei Homosexualität noch strafbar. „Das ist unsere Verantwortung, das zu ändern“, sagte Sasha Bühler.