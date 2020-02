Schlagerfestival von Sanremo : Ein Lied geht durch das Land

Am Tag danach ist schon vom „Erfolg des Jahrtausends“ die Rede. Gemeint ist das Schlagerfestival von Sanremo, das in der Nacht zum Sonntag nach insgesamt fast dreißig Stunden Dauer an fünf Fernsehabenden zu Ende ging. Der durchschnittliche Zuschaueranteil lag bei 55 Prozent, teilte der öffentlich-rechtliche Sender Rai mit. Zu Spitzenzeiten wurde sogar ein sagenhafter Marktanteil von bis zu 70 Prozent registriert. Die Rai überträgt das Festival, von Dienstag bis Samstag, live und in voller Länge in seinem ersten Fernsehprogramm, dazu auf Radio 2 und auf seinem Multimediaportal RaiPlay.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Jeden Abend waren zwischen zehn und vierzehn Millionen Italiener an den Bildschirmen oder mit Tablet oder Handy in Sanremo dabei, so viele wie seit 1999 nicht mehr. In der Alterskohorte der Fünfzehn- bis Vierundzwanzigjährigen kam Sanremo sogar auf einen Zuschaueranteil von mehr als 61 Prozent. Für gewöhnlich liegt der Altersdurchschnitt der Fernsehzuschauer von Rai Uno bei den Hauptnachrichten am Abend und bei den anschließenden Sendungen bei 64 Jahren. Beim Schlagerfestival sind die Zuschauer bei Rai Uno im Durchschnitt zwanzig Jahre jünger. Sanremo bringt seit Generationen die Generationen vor der Glotze zusammen.