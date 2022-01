Holocaust-Überlebender Bingham : Sein Zug fuhr um drei Uhr 22

Walter Bingham in seinem Appartement-Studio in Jerusalem Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Wenn Walter Bingham spricht, käme ein Zuhörer zunächst nicht auf die Idee, dass er in Deutschland geboren wurde – und schon gar nicht darauf, dass sein Geburtstag bald hundert Jahre her ist. Der lebendige Herr im Tweedjackett schaut durch die Fenster seines Jerusalemer Hochhausapartments, am Horizont funkelt die goldene Kuppel des Felsendoms. Über die vielen Bauarbeiten in der Stadt ist er nicht glücklich, sagt er, aber er könne sich keinen besseren Ort zum Leben vorstellen als hier, in fußläufiger Nähe zu den Heiligtümern in der Altstadt.

Die meiste Zeit spricht Bingham ein leises, gewähltes Englisch mit feinem britischen Akzent. Nur manchmal hebt er die Stimme und fällt vorübergehend ins Deutsche, wenn ihm für ein bestimmtes Wort auf Anhieb keine gute Übersetzung einfällt. „Hinterhaus“ ist so ein Wort, „Stolperstein“ und „Anschluss“ sind weitere, und: „Kristallnacht“.