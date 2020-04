Aktualisiert am

Corona in der Mongolei : Ein Franzose war der Überträger

Ein Franzose reiste in die Mongolei. Er brachte, ohne es zu wissen, das neuartige Coronavirus mit. Das führte im Land zu großer Unruhe, aber die Medien in Frankreich ignorieren die Sache. Rekonstruktion eines Krimis.

Die Mongolei geht massiv gegen die Corona-Pandemie vor und vermag es, diese zu begrenzen: Staatliche Mitarbeiter versprühen Desinfektionsmittel auf dem zentralen Sukhbaatar-Platz vor dem mongolischen Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Ulan-Bator. Bild: EPA

Am 10. und 12. März berichtete Agence France Presse (AFP): „Ein in der Mongolei arbeitender Franzose hat sich mit dem neuen Coronavirus angesteckt.“ Es handle sich um den ersten offiziell registrierten Fall, ergänzte die Nachrichtenagentur. Die sachlich absolut richtigen Artikel erschlossen auch wesentliche Hintergrundinformationen und erlaubten es dem aufmerksamen Leser, sich ein Bild zu machen.

Keine der großen französischen Zeitungen hat die Berichte übernommen. Ein privater Nachrichtensender stellte sie unter dem Aspekt einer bedrohlichen antifranzösischen Kampagne und massiven Drohungen ins Netz. Vor Anfeindungen warnte die französische Botschaft in Ulan Bator ihre Landsleute – ohne auf die Ursache einzugehen. Der Zorn der Einheimischen hatte einen Grund: Der Franzose – den sie „Frenchman“ nennen – hatte sich nicht bei ihnen angesteckt. Er brachte das tödliche Virus ins Land und hielt sich nicht an die Quarantäne-Bestimmungen. Darüber – und auch was danach geschah – haben die französischen Medien nicht berichtet.