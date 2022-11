Cristina Scuccia : Die „singende Nonne“ beginnt ein neues Leben

Regelrecht schockverliebt war 2014 nicht nur der Rapper und Juror J-Ax, als er bei einer „Blind Audition“ in der italie­nischen Fassung der Talentshow „The Voice“ zum ersten Mal die Stimme von Cristina Scuccia hörte – und kurz darauf die Sängerin selbst vor Augen hatte: eine quirlige junge Frau im Ordenshabit, eine Schwester aus der Gemeinschaft der Ursulinen, wie sich herausstellte, schlagfertig, bestens gelaunt und mit einer Stimme begnadet, die bei der Perform­ance von Alicia Keys’ Song „No One“ das Publikum von den Sitzen riss. Und das nicht nur im Saal: Auf Youtube ging das Video ihres Auftritts viral.

Der optisch-akustische Kontrast von gottesfürchtiger Bekleidung und Popstar-Qualitäten auf der Bühne war aber auch zu hinreißend: Im katholisch geprägten Italien, wo grell geschminkte und leicht bekleidete Showgirls im Fernsehen Tradition haben, schien plötzlich „Sister Act“ wahr geworden zu sein. Die uneitel auftretende Nonne wirkte erfrischend anders als die in ihren dekorativen Qualitäten austauschbaren „veline“ und präsentierte zugleich einen Gegenentwurf zum Bild des überkommenen römisch-katholischen Klerikalismus: weiblich, jugendlich, hübsch, weltoffen – allerdings nicht im Gestus des Protests, sondern der Institution treu ergeben. Das machte sie Kirchenfernen wie -nahen gleichermaßen sympathisch. „Ich habe eine Gabe, also schenke ich sie“, sagte sie bei ihrem „The Voice“-Debüt: singende Selbstverwirklichung als fromme Berufung. Kein Wunder, dass Suor Cristina den Wettbewerb gewann. Nicht nur in ihrer sizilianischen Heimat feierten ihre Fans.

Diese dürften ihren Augen kaum getraut haben, wenn sie dieser Tage den Fernsehsender Canale 5 einschalteten: Dort saß die als Ordensfrau bekannt Gewordene im pinkfarbenen Hosenanzug und mit High Heels der Moderatorin Silvia Toffanin bei einem Interview in der Sendung „Verissimo“ (Am Wahrhaftigsten) gegenüber und verkündete, dass sie den Orden verlassen habe und nun ihre musikalische Karriere als Cristina Scuccia weiterverfolge – vorerst von Spanien aus, wo sie als Kellnerin arbeite. Glaubenskrise, innerkirchliches Mobbing, Probleme mit dem Ruhm, eine Liebesbeziehung? Nichts dergleichen stehe hinter ihrem Entschluss, sagte die inzwischen Vierunddreißigjährige. Sie sei schlicht innerlich gewachsen, habe sich verändert und habe während der Corona-Krise Zeit genug gehabt, darüber nachzudenken.

Dabei hatte alles nach einer segensreichen Bilderbuchkarriere ausgesehen. Als Sängerin in einem Musical über die Gründerin des Ursulinen-Ordens, Angela Merici, war Cristina Scuccia, damals Musikstudentin, in Kontakt mit der Gemeinschaft gekommen und hatte, so erzählte sie später, ihr Berufungserlebnis auf der Bühne. Mit zwanzig Jahren trat sie ein, ging für das Noviziat nach Brasilien und hatte parallel dazu Auftritte im Fernsehen und auf Festivals religiöser Musik. Nach dem „The Voice“-Triumph, sie hatte inzwischen die ewigen Gelübde abgelegt, nahm Suor Cristina ein Album auf. Dass auf „Sister Cristina“ Madonnas Hit „Like a Virgin“ zu hören war, schreckte Papst Franziskus nicht davon ab, sie höchstpersönlich zu ermutigen: „Weiter so“, habe der Pontifex maximus, der damals noch Hoffnungen auf eine sich öffnende katholische Kirche nährte, zu ihr gesagt. Die „singende Nonne“, wie sie tituliert wurde, wurde zur gefragten Werbeträgerin der Ecclesia. Suor Cristina sang in Tokio, Buenos Aires und New York, trat in der „Today Show“ auf, nahm mit Patric Scott „Hallelujah“ von Leonard Cohen auf und mit „Felice“ (Glücklich) ein zweites Album. Ihre Mitschwestern hätten sie bei alldem stets geschützt und unterstützt, sagt Cristina Scuccia.

Dennoch sei sie in eine innere Krise geraten. Unterstützt von einem Psychologen habe sie während eines Sabbatjahrs in sich hineingehorcht und auch die Frage gestellt, wie schwer die Enttäuschung für ihre Ordensgemeinschaft und ihre Eltern wiege. Dann sei ihr Vater gestorben. Auf seiner Beerdigung habe sie das Ordenskleid noch einmal getragen, danach nicht mehr. „Ich bin meinem Herzen gefolgt“, sagt Cristina Scuccia. Unverwechselbar als Marke ist sie nun nicht mehr, ihren individuellen Stil als weltliche Sängerin wird sie noch finden müssen – anders als etwa ein Patrick Kelly, der nach einigen Jahren in einem französischen Kloster wieder an sein altes Leben als Musiker anknüpfte. „Ich habe meine Bekleidung geändert, aber mein Wesen ist dasselbe“, sagt Cristina Scuccia, und – dass sie „mit einem Lächeln“ lebe.