Journalist Alexej Wenediktow : Das Echo der Propaganda

Aktualisiert am

Der einstige Chefredakteur des Radiosenders Echo Moskwy, Alexej Wenediktow, gilt vielen als eine Galionsfigur der liberalen Medien in Russland. Umso größer war die Empörung, als die Antikorruptionsstiftung von Alexej Nawalnyj, FBK, Wenediktow am 21. Oktober auf die „Liste der korrupten Bürger und Kriegstreiber“ setzte, die sie als Vorlage für westliche Sanktionslisten versteht. Nach der Auffassung der Stiftung habe er eine zentrale Rolle bei der Fälschung der Wahlen in Moskau im Herbst 2021 gespielt.

Wenediktow ist eine der umstrittensten öffentlichen Personen Russlands. Für die einen ist er jemand, der mit schlauen Kompromissen einen liberalen Sender über Jahre am Leben halten konnte – Echo Moskwy wurde erst nach dem Beginn der vollumfänglichen Invasion in die Ukraine geschlossen und Wenediktow selbst zum „ausländischen Agenten“ erklärt. Für die anderen ist er ein Kollaborateur, der die Opposition im Interesse des Kremls manipulierte und Proteste entschärfte. Vor allem aber ist Wenediktow, der Echo Moskwy seit 1997 leitete, ein Vorreiter des „Postfaktischen“. Bei seinem Sender etablierte er jene Methoden der Zersetzung der Wahrheit, die später zum Markenzeichen der russischen Propaganda wurden und zum wichtigen Instrument westlicher Populisten wie Donald Trump.