Aktualisiert am

Das Oberlandesgericht Hamm hat in einem Urheberrechtsstreit entschieden, dass Fotografien, die mit einer Drohne aufgenommen wurden, nicht unter die Panoramafreiheit fallen. In dem Prozess hatte die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst gegen einen Verlag aus dem Ruhrgebiet geklagt, der in zwei Büchern Bilder von Landschafts-Kunstwerken veröffentlicht hatte, ohne dafür eine Lizenz von der Gesellschaft erhalten zu haben.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Die infrage stehenden Fotografien waren Luftbilder von Kunstwerken auf Berghalden wie etwa der „Sonnenuhr mit Geokreuz“ in Castrop-Rauxel oder der „Himmelstreppe“ in Neukirchen-Vluyn, die mit einer Drohne aufgenommen wurden.

Die sogenannte Panoramafreiheit nach Paragraph 59 Absatz 1 Satz 1 des Urheberrechtsgesetzes erlaubt die lizenzfreie Fotografie und Verbreitung von eigentlich urheberrechtlich geschützten Kunstwerken, die sich dauerhaft im öffentlichen Raum befinden.

Dabei ist zu beachten, dass der Standort der Bildaufnahme öffentlich und allgemein zugängig ist. Außerdem darf die Aufnahme nicht mit Hilfsmitteln erfolgen. Dazu zählt bereits die Verwendung einer Leiter und auch, wie das Oberlandesgericht Hamm nun urteilte, die Nutzung einer Drohne. Das OLG Hamm bestätigte damit die Entscheidung der ersten Instanz (Az.: 4 U 247/21).

Mehr zum Thema 1/

Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts muss der Verlag die Verbreitung der Bildaufnahmen unterlassen und der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst Schadenersatz zahlen. Die Lizenzgebühr beläuft sich auf 1824 Euro, hinzu kommen rund 2000 Euro Abmahnkosten. Das Landgericht Bochum hatte bereits der Klage der Gesellschaft stattgegeben, in der Berufung hatte der Verlag jedoch auf Klageabweisung durch den 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm gehofft. Das OLG hat Revision zugelassen, der Verlag hat Revision beim Bundesgerichtshof beantragt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof wird nun die Entscheidung überprüfen.