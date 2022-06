„Dracula“ geht viral : Ein Safe Space für den Vampir

Es kommt ja vor, eine E-Mail im Postfach zu finden von irgendeinem Menschen, den man gar nicht kennt, der aber trotzdem schreibt, weil er in einem fernen Land wegen dubioser Geschäfte in Not geraten ist und eine wirre Geschichte erzählt, die man kaum glauben kann, und verzweifelt und etwas penetrant um Hilfe bittet.

Aber das hier ist kein Spam: Seit Anfang Mai dieses Jahres beginnt der Tag regelmäßig mit einer Nachricht von Jonathan Harker im E-Mail-Account. Harker ist ein junger Anwalt, der in die Karpaten reist, um im Auftrag seiner Londoner Kanzlei Hawkins einen Im­mobiliendeal mit einem Grafen abzu­wickeln, jetzt aber in steigender Panik von seinen Erlebnissen berichtet:

Von seiner seltsamen Anfahrt, von verstörten Mitreisenden, die für Harker beten, ihm ihren Segen erteilen und ein Kruzifix zum Schutz schenken, von Wölfen und Lichtern im Wald, von eigenartigen Vorgängen in der Burg des Grafen, vom Grafen selbst, dessen Hände eiskalt sind, der nie isst, wenn Jonathan zu Abend isst, und den Harker nie tagsüber zu sehen bekommt.

Passend zur Panik, in Schüben

Harker berichtet auch von seiner wachsenden Klaustrophobie, von der Erkenntnis, weniger Gast als Gefangener des Grafen in dessen Burg zu sein: „Als ich heute Morgen aufwachte“, schreibt er am 31. Mai, in seiner letzten Nachricht bei Redaktionsschluss dieses Artikels, „wollte ich Papier und Umschläge aus meiner Reisetasche holen und in meine Jacke stecken, um im Fall einer günstigen Gelegenheit schreiben zu können, aber wieder eine Überraschung, wieder ein Schock! Kein einzelnes Fitzelchen Papier war mehr da, und damit waren alle meine Aufzeichnungen und No­tizen zu Eisenbahnverbindungen und Reiserouten verschwunden, meine Bankbürgschaft, in der Tat alles, was mir nützlich sein könnte, wenn ich erst mal au­ßerhalb der Burgmauern wäre.“

Seither kam nichts mehr. Und so starrt man morgens in den E-Mail-Account und hofft auf ein Lebenszeichen, will dringend wissen, wie es weitergeht mit Jonathan und dem Grafen, von Neuem geschockt und mitgerissen von Bram Stokers Vampirgeschichte „Dracula“ – die vom amerikanischen Designer und Internetkünstler Matt Kirkland als Newsletter bei Substack eingerichtet wurde.

Schubweise, passend zur Panik, kommen jetzt per E-Mail die Originalpas­sagen aus dem berühmten Buch an, das Stoker im Mai 1897 veröffentlicht hatte – und dessen Geschichte der irische Autor verdichtet hatte aus den Vampirsagen, die in Mittel- und Südosteuropa schon seit Jahrhunderten kursierten.

Matt Kirkland wiederum hatte seinen „Dracula Daily“-Newsletter schon im Mai des vergangenen Jahres aufgelegt und dann bis zum November 2021 fortgeführt: Analog zu den Daten im Buch, das mit Harkers Reise auf die Burg des Vampirs Dracula im Mai beginnt, mit der Schiffsreise des Grafen nach London weitergeht, dort von furchtbaren Aus­einandersetzungen zwischen dem Vampir und seinen Opfern und Untergebenen berichtet und schließlich mit dem Showdown wieder in Siebenbürgen en­det. Wo Dracula von Harkers Gefährten geköpft wird und ein Messer ins Herz gerammt bekommt, sodass er zu Staub zerfällt.

Aber weil Kirklands Newsletter schon 2021 für ihn ein Erfolg gewesen war, 1600 Leute hatten ihn abonniert, und weil Kirkland einfach Lust darauf hatte und es außerdem wieder Mai geworden war, hat der Designer „Dracula Daily“ jetzt einfach noch einmal aufgelegt. Mit dem Un­terschied, dass sein Projekt diesmal in ganz neuem Ausmaß viral gegangen ist und geht – und auf sozialen Medien wie Twitter und Tumblr eine Lawine von Memes und Kommentaren ausgelöst hat.

Unvergessliche Szenen auf Tumblr

Und sie wird jeden Tag größer: Spo­tify-Playlisten entstehen zum Roman. Auf Tumblr fertigen User Zeichnungen der unvergesslichen Szenen zwischen Harker und dem Grafen an: Wie Jonathan sich beim Rasieren schneidet und der Vampir ihm an die Kehle geht, die Augen funkelnd „in einer Art teuflischer Erregung“. Wie der Graf die Briefe des jungen Anwalts abfängt und vor Jonathans Augen verbrennt.

Berühmte Stellen aus dem Buch – „Erneut habe ich den Grafen auf seine Eidechsenart ausgehen sehen. Er bewegte sich gut hundert Fuß hinunter, seitwärts nach links“ – werden bekannten Memes von Bernie Sanders unterlegt oder mit Zeichnungen des rauchenden Jonathan an seinem Burgzimmerfenster collagiert.