Die dpa meint, die UN meine, so etwas bedürfe besonderem Schutz. Doch das hat die UN nicht verlauten lassen. Aktivistinnen der „Letzten Generation“ kippen schwarze Farbe über die Grundgesetztafeln am Deutschen Bundestag.. Bild: Imago

Am 24. Mai hatten etwa 170 Polizeibeamte in einer koordinierten Aktion mehrere Wohnungen in verschiedenen Bundesländern durchsucht, um herauszufinden, ob es sich bei der Letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Diese Aktion blieb nicht ohne Kritik, in der Hauptsache wurde die Verhältnismäßigkeit des Vorgehens infrage gestellt. Besonders die Münchener Staatsanwaltschaft wurde – nicht ganz zu Unrecht – kritisiert. Die Auswertung der bei den Razzien sichergestellten Unterlagen steht noch aus.

Einen Tag später sahen sich die hiesigen Kritiker aus New York unterstützt. Die Vereinten Nationen, so „Spiegel.de“, hätten das deutsche Vorgehen gegen Klimaaktivisten kritisiert. Weiter hieß es dort: „Der harte Kurs der deutschen Behörden gegen Klimakämpfer wird auch bei der Uno genau beobachtet – nun setzt es Kritik aus New York: Die moralische Stimme junger Menschen müsse geschützt werden.“