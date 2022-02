„Truth Social“ hakt : Trumps Netzwerk ist ein Rohrkrepierer

Aktualisiert am

Donald Trumps Netzwerk „Truth Social“ ist gestartet, aber es funktioniert nicht. Angeblich soll es so richtig erst im März laufen. Wie sich das auf Trumps Gemüt auswirkt, kann man sich denken.

Am Montag stand „Truth Social“, der lange angekündigte Kurznachrichtendienst von Donald Trump, nach monatelangem Anlauf endlich auf Apples App Store zum Herunterladen bereit. Aber es war nicht „euer Lieblingspräsident“, der einen dort empfing, wie Donald Trump Junior das vor wenigen Tagen in Aussicht gestellt hatte – sondern eine Fehlermeldung nach der anderen. „Etwas ist schiefgelaufen. Bitte erneut probieren“ hieß es in dem etwas umständlichen Anmeldeprozess, und: „Oops, da fehlt wohl ein Schritt!“

Nach einem halben Dutzend Versuchen gelangten wir zu der Mitteilung, das Konto sei erfolgreich erstellt worden – allerdings seien wir wegen „massiver Nachfrage“ auf eine Warteliste gesetzt worden: „Deine Wartelistennummer steht unten. #299,560.“ Der Aktualisierungsknopf funktionierte nicht. Immerhin: Man werde benachrichtigt, sobald „dein Konto zur Verfügung steht“, und: „We love you.“