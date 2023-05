Donald Trumps erster Wahlkampfauftritt, veranstaltet ausgerechnet von dem ihm verhassten Sender CNN im Saint Anselm College in New Hampshire, war genau das, was man befürchtet hatte: eine große Show. Und ein erschreckender Blick in die mögliche politische Zukunft des Landes.

Trump stellte sich bei einem sogenannten Town Hall, einer Bürgersprechstunde, den Fragen der Moderatorin Kaitlin Collins und örtlicher republikanischer oder unentschiedener Wähler, und er entzückte das Publikum mit Unwahrheiten, Gemeinheiten und lächerlichen Versprechungen.

Er bestand, unbeirrt von Collins´ Einwänden, auf seiner Lüge, die Präsidentschaftswahl 2020 sei ihm gestohlen worden und stellte in Aussicht, die verurteilten Rädelsführer des Kapitolsturms zu begnadigen. Er versprach, als Präsident den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine binnen 24 Stunden „zu lösen“, und er machte sich über E. Jean Carroll lustig, die kurz zuvor ein Verfahren und fünf Millionen Dollar Schadenersatz wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn gewonnen hatte.

Wie sagte Bannon? „Flood the zone with shit“

Das Publikum quittierte seine Ausführungen über die angeblich zum Zweck der Wahleinmischung laufenden Ermittlungen gegen ihn, die vermeintliche „Zerstörung Amerikas“ durch „unglaublich dumme Leute“, die Verhöhnung Carolls und die stumpfe Weigerung, die Fragen der Moderatorin Collins zu beantworten, mit Gelächter und Applaus.

Collins mühte sich redlich, dem Schwall der Lügen Fakten entgegenzusetzen, aber sie hatte gegen das, was der einstige Trump-Berater Steve Bannon „flood the zone with shit“ nannte, keine Chance. Trump ließ sie wieder und wieder auflaufen, sehr zum Amüsement des Publikums. Als sie mit Fragen zu den Regierungsdokumenten, die er mit in seine Privatresidenz nahm, hartnäckig blieb, nannte er sie eine „nasty person“. Das Publikum johlte: ein Trump-Klassiker!

Es war die Renaissance der altbekannten, scheußlichen Show – nur ungleich beängstigender als vor dem Kapitolsturm vom 6. Januar 2021. Sie macht deutlich, dass Trump und seine Befürworter sich in einer Welt eingerichtet haben, die von Tatsachen schlicht nicht durchdrungen wird. Die Kapitolstürmer seien wegen der manipulierten Wahl dort gewesen, „stolz und mit Liebe im Herzen“, sagte Trump unter Applaus. Sein Vizepräsident Mike Pence, dessen Kopf die Demonstranten gefordert hatten, sei nie wirklich in Gefahr gewesen, so Trump. Aber besser wäre es für Pence gewesen, die Wahl nach Trumps Anweisungen nicht zu zertifizieren. „Dann hätten wir jetzt eine andere Lage.“ Auch hier gab es Applaus. Auf seine frauenfeindlichen Äußerungen angesprochen, behauptete er, es sei schon „seit einer Million Jahren so“, dass Frauen mächtigen Menschen „erlauben“, ihnen an die Genitalien zu greifen – das Publikum kicherte.

Forum für einen Demagogen

Trumps erster Auftritt bei CNN seit 2016 war ein großes Forum für einen Demagogen. Vielfach hatte es geheißen, man müsse die journalistischen Lehren aus dem Wahlkampf von 2016 und der Präsidentschaft Trumps ziehen, etwa dass der Schauwert eines Trump-Auftritts die Korrekturen seiner Lügen schlicht überstrahlt. Das Publikum in New Hampshire stellte dies unter Beweis. MSNBC hatte vorab bemerkt, dass der damalige CNN-Chef Jeff Zucker es im Nachhinein als „Fehler“ bezeichnet hatte, eine Trump-Wahlveranstaltung nach der anderen übertragen zu haben. Nun muss sich CNN erneut fragen, wie sinnvoll es ist, einem gefährlichen Blender mit Fakten beikommen zu wollen.