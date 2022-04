Autokraten unter sich : „Dies war Trump, der einen Putin abzog“

Bei uns steht die SPD wegen ihrer Nähe zum russischen Machthaber in der Kritik. In Amerika trifft es die Republikaner. Donald Trump und seine Fans finden an Putin, trotz Krieg, noch immer Gefallen.

Hand drauf, Kumpel? Donald Trump bei einem Treffen mit Wladimir Putin in Helsinki am 16. Juli 2018 Bild: Laif

Sind die amerikanischen Konservativen „die Partei Putins“ geworden, wie der Oberstleutnant a. D. und frühere Direktor für europäische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat, Alexander Vindman, sagt? In einem Interview mit dem Magazin „Salon“ Ende Februar bemerkte Vindman, der sich nach seinen Aussagen beim zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump Einschüchterungen ausgesetzt sah, dass Putin nach dem 6. Januar und dem Sturm aufs Kapitol im vergangenen Jahr Amerika als abgelenkt und verletzlich erkannte. „Die Tucker Carlsons, die Donald Trumps, die Mike Pompeos und andere Republikaner sind der Grund, dass die Russen diese Operation gestartet haben“, sagt Vindman. Er meint den Angriff der russischen Armee auf die Ukraine.

Wie „Politico“ Anfang April berichtete, bemühten sich die Trump-Anhänger der Republikaner auf einer „Notfall-Konferenz“ in Washington um eine Haltung zu Putins Invasion der Ukraine, die der sogenannte „America First“-Flügel der Partei vor allem in einer Nichteinmischung in den Konflikt und der Verteufelung konservativer Befürworter entschiedener amerikanischer Maßnahmen zu finden hoffte. Putins Forderung der Kontrolle über Donezk und Luhansk wurde hier als „vernünftig“, eingestuft, die Invasion der Ukraine mit der „Invasion von Immigranten“ an der mexikanischen Grenze gleichgesetzt, wie „Politico“ bezeugte.